伊朗局勢｜兔主席：理解美伊戰爭的四條主線，最關鍵的是航運保險

一、美以伊戰爭，可以理解為至少有三條線，軍事、外交、經濟。軍事就是打仗；外交就是談判；經濟則主要指霍爾木茲海峽封閉對全球經濟的影響，從能源，化工、食品到全球各行各業供應鏈。如果要再增加分析的顆粒度的話，還可以加上第四條線，航運保險。四條線有相互關係，也有各自的時間表和邏輯。很多人看不清四者的關係，自然也無法準確評估未來，無法對資產準確定價。



中共元老任仲夷之孫任意（網名「兔主席」）於2026年4月15日發表文章《四大「條線」：一文看懂伊朗戰爭的底層邏輯（附圖）》，《香港01》獲授權轉載。



2026年4月8日，阿曼穆桑達姆省沿海，霍爾木茲海峽對岸，船隻往來穿梭。 （Reuters）

二、四個條線之間的關係。為方便閱讀，我們先上結論（後面是分析）。這四個條線，相互有關聯關係，包括一定的線性關係。我們可以假定軍事條線為A，外交（談判）條線為B，航運條線為C，經濟條線為D。

美以伊戰爭，可以理解為至少有三條線，軍事、外交、經濟。如果要再增加分析的顆粒度的話，還可以加上第四條線，航運保險。（兔主席）

1) A是B的前提，B是C的前提，C是D的前提

2) 現在，A得到了暫時控制（只是暫時），特朗普在尋求B。他在尋求B的時候，因為動用了封鎖手段，所以同時在惡化C和D

3) 而只有A和B都得到明確的、徹底的解決之後，才有可能啟動解決C

4) 只有啟動解決了C之後，才能開始一點點解決D的問題

5) 而現在過去的每一天，都讓C變得更難解決，同時在惡化D。而且這個惡化不是線性的，是疊加的、指數級的。也就是每過一天，所造成的長期影響和不可逆影響都會更大。

6) 即便今天就停戰，C的恢復也需要很長時間；D已經經歷了巨大的、不可逆的長期影響，而C的恢復時間本身，也還在傷害D

7) 市場目前只對A和B定價。對於A的定價有基本面基礎，但對B的定價以主觀情緒、氛圍、一廂情願為主，很多時候也是配合特朗普政府的托市行為。

8) 如果定價不準確，則後續勢必會在基本面現實面前低頭，經歷大的調整。

美國與伊朗官員2026年4月12日在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行數十年來最高級別會談，美國副總統萬斯（JD Vance）與伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）、外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）歷經20多小時馬拉松談判後未能取得突破，但路透社引述11位熟悉談判的消息人士稱，對話大門仍敞開。（X@AdnanBhuttaGeo）

三、軍事升級困境。目前，美國在軍事層面（A）升級已經很困難：

1) 美以軍事能力透支嚴重（包括進攻和防禦能力），需要休養生息，而且很多能力（例如雷達系統、攔截導彈）短時間無法再造

2) 軍事目標，能打擊的已經打擊了，剩下的目標，伊朗都已經藏匿在地下，美軍進一步攻擊的邊際回報率很低

3) 打擊非軍事目標方面，打擊民用設施不得人心；打擊伊朗電廠和能源設施會嚴重加劇全球能源危機（伊朗還會打擊海灣國家資產，導致產能不可逆的物理學損害）

圖為2026年4月4日，在美以向伊朗進行打擊期間，伊朗德黑蘭遭到空襲後，上空升起濃煙。（Social Media via REUTERS）

4) 刺殺（主要由以色列執行）沒有意義：一是並不能靠此推翻政府；二是反而讓伊朗領導層更加激進化；三是激起伊朗民憤和抵抗意志；四是阻礙外交條線（無法邊刺殺邊談判）；五是刺殺本身違反國際法，屬於道德灰色區間，國內政治賣相併不好

5) 地面部隊入侵。一是並沒有好的方案，既不能幫助解決霍爾木茲海峽問題，也不能化解能源問題，更無法靠幾萬士兵推翻伊朗政府；二是美軍死傷可能非常慘重；三是儘管如此，特朗普仍然挑了一個方案「小試牛刀」但不成功（復活節前夕美軍派了多架飛機、上百特種部隊，打算在伊斯法罕奪取濃縮鈾，結果任務失敗，之後為了內宣勉強包裝成成功的營救行動）；四是軍方和情報界顯然有很多反對意見

6) 更關鍵的是，以地面部隊為特徵的軍事升級完全缺乏美國國內民眾支持

7) 更進一步的升級（使用核武器）：特朗普想過，但是不敢用，而這個想法已經被證明在美國國內極其不受歡迎，人們認為這已經突破了人倫道德底線。美國就算用，也是默許以色列用。但目前還沒有到這個階段。

據報，美軍第31海軍陸戰隊遠征隊及其搭乘的兩棲戰艦的黎波里號，將於27日抵達中東。圖為其於3月17日駛入新加坡海峽。（Reuters）

四、特朗普的國內政治危機。美國國內，特朗普在政治上已經垮台，所謂的眾叛親離，四面楚歌。因為伊朗戰爭，他已經和那些常年支持他選戰和宣傳、在MAGA基本盤裏享有廣泛影響、受到廣泛尊重的主要KOL幾乎全部決裂；他因為在社交媒體上抨擊教皇和張貼自比耶穌的圖片引發基督教/保守派的憤怒；他已徹底看作愛潑斯坦階層和以色列利益的代表人物；他在競選時承諾的所有經濟議程全部被推翻甚至破壞（通脹、物價、降息等）。除了還在觀看Fox的右翼老登以外，基本盤已經對特朗普徹底喪失信心。MAGA陣營不再是內戰，而是已經瓦解。共和黨將在中期選舉遭遇慘敗。

MAGA派右翼名嘴、前霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）近日接受《經濟學人》專訪，指特朗普出兵伊朗顯然違反其「美國優先」承諾。

五、 軍事條線暫停，市場狂歡。在這個情況下，特朗普無法動員國內民眾支持他的軍事升級。再進一步大規模升級，等於政治自殺。因此，可以認為軍事條線（A）暫時結束。這也是特朗普非常希望向外界傳遞的一個信號。市場當然也興高采烈地接受了這個信號，並將其充分甚至過度地反應到了資產定價上。

六、特朗普轉向外交談判，但不放鬆條件。但光宣佈戰爭結束不行：特朗普不能就此撤離中東，因為霍爾木茲海峽問題沒有解決——海峽已經為伊朗管控。不解決海峽問題，一是全球經濟問題；二是美國的地緣政治戰略災難。特朗普當然不想重蹈「英國丟掉蘇伊士運河」的覆轍，只能硬着頭皮繼續。既然軍事條線（A）無法繼續，那就只能嘗試外交途徑，這就進入了外交條線（B）。

資料照片：2026年4月12日，一艘船隻停泊在阿曼穆桑達姆省沿海的霍爾木茲海峽。 （Reuters）

七、 外交僵局。問題是，特朗普要求獲得勝利，不能接受失敗，也不願意退回奧巴馬核協議，所以，拿出來了一個代表極限要求的「15點計劃」，內容與信心大振的伊朗提出的「10點計劃」完全相反，毫無交集。兩方本質上都在要求對方投降。這樣使得外交談判（B）無法順利進行。

八、由於軍事條線（A）暫時不是一個選項，特朗普只能採用經濟制裁——就是通過封鎖霍爾木茲海峽，掐斷伊朗經濟來源的方式，迫使伊朗在談判桌上讓步。換言之，不能升級軍事，我就升級經濟戰，以經濟制裁倒逼外交解決。

2026年3月7日，羅嘉山油輪停泊在阿曼馬斯喀特，正值美以與伊朗衝突期間，伊朗誓言封鎖霍爾木茲海峽。（Reuters）

九、升級經濟戰。問題是，這是一個傷敵一千，自傷八百，甚至傷敵一千，傷全球經濟五千的方案。從海灣國家、夥伴國家、地緣政治分析師、主流媒體（主戰的霍士新聞除外），無不認為這是一個壞主意：因為它不一定能拖垮伊朗，但會大幅惡化經濟條線（D）。（截至本文撰寫時，美軍對霍爾木茲海峽的封鎖是真實、全面的。昨天六艘商船被美軍命令折返）。

2026年4月3日，約旦河西岸約旦河谷，一名外國工人在約旦河谷北部一個猶太人定居點附近的牛棚旁，拍攝一枚伊朗彈道導彈的尾部。（Getty）

十、市場的樂觀邏輯。市場有自己的邏輯，認為只要軍事條線（A）結束，伊朗衝突就已進入可控狀態——沒有進一步的軍事升級，也意味着能源設施不會遭到進一步的物理性破壞，「再壞也壞不到哪裏去」、「利空出盡」。而既然特朗普已經反覆表達了結束戰爭的意願，釋放信息說美伊要繼續推動談判，同時市場接受經濟制裁會倒逼伊朗以及倒逼伊朗盟友夥伴的這個敘事，那市場認為，外交條線（B）也是可控的，儘管短期有經濟代價。談成變成了時間問題，海峽可能以比預想更快的速度重新開放，能源危機會被大大緩解。

十一、 市場表現：充分定價。這一系列的樂觀情緒已經充分甚至過度反映到了資產價格中：

1) Brent原油在4月14~15日連續大幅下跌，最新跌至約95美元/桶左右；WTI原油跌至91~92美元/桶附近，單日跌幅一度超過7%。

2) S&P 500指數在4月14日上漲約1.2%，完全抹去伊朗戰爭爆發以來的全部損失，而且逼近歷史新高（只差0.2%左右）。

3) Nasdaq連漲10個交易日，已經轉正全年表現。道瓊斯也在同步走強。

4) 這些表現也驗證資本市場這幾年來形成並鞏固的一個想法：永遠不要把下行風險看得太嚴重，反彈會來得十分猛烈！這當然也會聚集了更多的看多資金。

布蘭特原油期貨價格再破百。（Investing.com）

十二、定價偏差問題。這也導致我們看到這樣的奇景：市場似乎只在對軍事（A）降級定價，對外交（B）的談判窗口定價，對特朗普撤離的「主觀意願」定價，但不對衝突的實際解決以及海峽封閉對實體經濟的實際影響（D）的定價。也正如我們所說，美國（而非伊朗和以色列）完全主導對伊朗戰爭的敘事；華爾街則主導全球資本市場的定價（尤其當決定性因素和美國直接相關時）。這種樂觀情緒就從華爾街傳導到全球——從亞洲到歐洲，都跟隨美國的猶太金融和猶太媒體一片歡喜雀躍。

十三、 經濟影響的全面呈現。要看到，軍事條線（A）的結束只給外交（B）提供了一個前提，但不代表外交（B）問題會自動解決，更不代表經濟（D）問題得到緩解。

1) 軍事（A）：各方處在低烈度對抗狀態，甚至完全不開火（節省彈藥、休養生息）

2) 外交（B）：外交談判並不順利。兩方仍在較勁，海峽繼續封鎖——而我們看到的實際情況正是「雙重封鎖」，一是美國在海峽外對伊朗有關船隻的封鎖（包括進出伊朗港口，參與對伊朗繳費，或被制裁的船隻）；二是伊朗可以在海峽內進行反制封鎖（通過全面封鎖非伊朗國家的海峽通行，來反制美國對伊朗海峽管制的封鎖，有點繞，但就是對反封鎖的封鎖的反封鎖）。三是伊朗還有升級選項，即利用胡賽武裝封鎖曼德海峽。原本，軍事停火+外交談判是好事；但是經濟制裁+外交談判就不是好事了，這要求全球一起買單。

圖為2026年4月12日，美國副總統萬斯（右）、特朗普女婿庫什納（左一）、中東特使威特科夫（左二）於伊斯蘭堡會見傳媒，講述與伊朗談判結果。（Reuters）

3) 經濟（D）：經濟條線完全取決於海峽何時恢復通航，回到原來的水平（而不是什麼「戰前一半水平」）——這決定了全球五分之一的原油，五分之一的液化天然氣，三分之一的化肥、超過一半的硫，接近四成的氦氣能否運出霍爾木茲海峽。迄今為止，戰爭已經進行了一個半月，航運非但沒有恢復，而且還在進一步的惡化。進入四月中，海峽危機對從全球供應鏈的影響正在逐步顯現，且很多影響已經不可逆：

a) 能源：中東石油與天然氣出口大幅受限，導致國際油價和天然氣價格顯著上漲，直接推高全球燃料、發電和化工原料成本，能源進口國（尤其是亞洲國家）的生產與生活成本快速攀升

b) 石化與供應鏈領域：石腦油是乙烯、丙烯等基礎化學品的核心原料，而亞洲國家有三分之二到八成的石腦油來自中東；海運受阻導致價格暴漲超50%，引發韓國、日本等多國石化廠降低開工率，甚至關停；塑料、包裝、紡織品等下游製造業成本已經飆升30%以上。全球供應鏈出現明顯「需求破壞」跡象，庫存耗盡後重組需要數月乃至數年時間；

c) 農業與糧食安全領域：化肥原料短缺疊加天然氣價格上漲，直接威脅到了北方半球當前種植季，而目前已經進入四月中旬，對春耕的影響已經不可逆。糧食產量下降，食品價格進一步上漲，發展中國家糧食安全風險顯著加劇；

d) 半導體與高科技領域：中東供應全球約1/3的氦氣（晶片製造的關鍵氣體），封鎖導致氦氣供應中斷、價格翻倍；韓國等晶片大國電價與生產成本大幅上升，三星、SK海力士產能受壓，台積電先進制程的成本抬高，這些都會加速全球AI供應鏈緊張與成本傳導。此外還要考慮高耗能的半導體製造受到天然氣價格上漲的影響。

e) 小國公共財政與貨幣：能源和糧食進口依賴度極高的發展中小國（亞非拉國家）進口賬單急劇膨脹，這些國家補貼壓力與債務融資成本上升，接下來可能出現公共財政危機和貨幣危機，並傳導影響更大的經濟體。

f) 所有經濟（D）的問題，都因為美方參與封鎖霍爾木茲海峽而被惡化

g) 在經濟方面，在垂直領域有大量賣方研究，本文不做展開。也推薦讀者閱讀《最後屹立不倒的分子（伊朗戰爭與霍爾木茲海峽經濟影響分析）》

2026年3月27日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第28日之際，高度依賴中東石油的韓國爆發垃圾袋「搶購潮」，民眾擔心用於製造塑膠製品的關鍵原料石腦油（Naphtha）可能出現短缺，垃圾袋的銷量增長了兩倍，廚餘垃圾袋的銷量也翻了一倍。（網絡圖片）

十四、航運保險（C）才是關鍵。這時要看到，在軍事（A）、外交/談判（B）、經濟（D）條線之外，還有一個前置於經濟條線、相對獨立的條線——航運保險（C）。航運保險首先當然取決於軍事和外交條線——只有美以伊以正式和平協議的方式完全停戰，不再反覆、威脅徹底消除之後，航運保險才能啟動恢復，也即「精算封鎖」開始被解除。而讓航運保險體系的精算系統恢復、對第三方責任險/戰爭險恢復到合理定價，需要數月甚至數年的時間。

任何衝突反覆都會瞬間讓體系坍塌，並使得恢復難度進一步加大。在此之前，霍爾木茲海峽的航運都不可能恢復到正常水平。這裏要再次援引紅海的例子：自2023年底遭到胡賽武裝打擊以來，紅海的航運量迄今沒有恢復，整體通行量也就大約維持在2023年之前的一半左右水平。許多商船繼續選擇繞行好望角。這一情況主要和航運保險費用劇烈變化有關：保費在衝突後增加了數十倍，申請程序也更繁瑣，使得航運公司出於成本和風險考量不願大規模回歸紅海航線。所以，保險因素已成為航運量難以恢復的核心瓶頸之一。

由於胡塞武裝的襲擊，前往以色列的商船不得不從非洲南部的好望角繞行，大大增加了航運的時間與成本。（製圖：Jaeger）

十五、 結論重述。現在回到最初的結論。這四個條線，相互有關聯關係，包括一定的線性關係。我們可以假定軍事條線為A，外交（談判）條線為B，航運條線為C，經濟條線為D。

美以伊戰爭，可以理解為至少有三條線，軍事、外交、經濟。如果要再增加分析的顆粒度的話，還可以加上第四條線，航運保險。（兔主席）

1) A是B的前提，B是C的前提，C是D的前提

2) 現在，A得到了暫時控制（只是暫時），特朗普在尋求B。他在尋求B的時候，因為動用了封鎖手段，所以同時在惡化C和D

3) 而只有A和B都得到明確的、徹底的解決之後，才有可能啟動解決C

4) 只有啟動解決了C之後，才能開始一點點解決D的問題

5) 而現在過去的每一天，都讓C變得更難解決，同時在惡化D。而且這個惡化不是線性的，是疊加的、指數級的。也就是每過一天，所造成的長期影響和不可逆影響都會更大。

6) 即便今天就停戰，C的恢復也需要很長時間；D已經經歷了巨大的、不可逆的長期影響，而C的恢復時間本身，也還在傷害D

7) 市場目前只對A和B定價。對於A的定價有基本面基礎，但對B的定價以主觀情緒、氛圍、一廂情願為主，很多時候也是配合特朗普政府的托市行為。

8) 如果定價不準確，則後續勢必會在基本面現實面前低頭，經歷大的調整。