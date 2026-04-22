河北紅色地下水灌溉麥田　村民不吃自家糧　官方稱化工廠為污染源

近日內地有環保博主揭露河北保定市蠡縣一農田部分區域地下水呈深紅色，當地村民透露，水質異常已經持續至少兩三年，有村民更表示這裏農田產出的小麥「自己不吃，多是賣到市場」，事件引發輿論關注。



4月22日，保定市生態環境局出具最新通報顯示，經初步認定，灌溉井出水呈紅色與染料有關，兩家前身前化工企業初步認定為本次地下水污染源，已經對負責人採取強制措施。



內地有環保博主揭露河北保定市蠡縣一農田部分區域地下水呈深紅色。（影片截圖）

通報指出，據《農田灌溉水質標準》8個灌溉井水質達標，9個灌溉井水質超標，超標因子主要為化學需氧量和氯化物，其中涉事灌溉井化學需氧量超標5.5倍、氯化物超標3.2倍。17個灌溉井所有重金屬因子全部達標。目前蠡縣已啟動農田灌溉應急處置措施，臨時封控區域內灌溉井，加強對農業生產水井統籌調度，保障農業生產用水。

4月20日，蠡縣蠡吾鎮黃莊村附近農田灌溉井水呈紅色。（新華社）

通報稱，對涉事點位周邊5公里內28家現有工業企業開展逐一排查，現狀無外排生產廢水情況。經調查，網絡反映的企業中，有兩家曾經為化工企業。其中宏泰化工廠成立於1998年，主要從事染料生產，於2010年轉產從事再生膠加工生產；燕兆化工廠成立於2001年，主要從事染料生產，於2010年轉產從事橡膠行業。

聯合調查組初步認定上述兩家企業為本次地下水污染來源。經公安機關調查取證，已對兩家企業負責人依法採取強制措施。

據了解，該內地環保博主於4月19日舉報後，在生態環境部、河北省生態環境廳指導下，當地成立聯合調查組，並邀請國家權威環境監測機構進行指導支持。經省級環境監測機構對涉事點位周邊段家莊村、黃莊村、西柳青村的17個灌溉井取樣監測。

經對監測結果初步研判，灌溉井水呈紅色與染料有關。為進一步明確影響水體顏色的具體物質，國家權威監測機構研究制定針對性監測方法，並已採樣，正進行監測分析。聯合調查組已收集涉事區域2025年小麥、玉米等農作物樣本進行送檢。

聯合調查組已收集涉事區域2025年小麥、玉米等農作物樣本進行送檢。

通報表示，紀檢監察部門已介入調查。下一步，聯合調查組將在國家、省有關部門和專家的指導下，制定整改方案，從嚴查處違法違規行為。

據介紹，蠡縣此前已經出現過多次工業污染問題。蠡縣是傳統的皮毛皮革產業聚集地，早在2013年，當地制革企業就被河北省環保廳點名：非法滲坑、廢水超標；2015年，蠡縣還曾發生因非法傾倒工業廢液導致人員死亡的重大污染事件。

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