河北三男營救遇溺女子　四人終全被急流沖走遇難　市民獻花悼念

近日，河北石家莊晉州市，三名男子為救一名落水女子不幸犧牲，四人最終全部遇難。晉州市市民自發前往事發地，在橋上擺滿了鮮花。



晉州市市民自發前往事發地，在橋上擺滿了鮮花。（瀟湘晨報）

三男營救落水女子 四人均遇難

《瀟湘晨報》報道，其中一名為救人而犧牲的男子徐闖的父親表示，徐闖今年36歲，和妻子育有兩個孩子。其妻子在事發地石津總幹渠附近開了一家烤魚店，徐闖常去店裏幫忙，店裏一位20歲左右的廚師趙天源和徐闖關係很好。

事發地石津總幹渠。（瀟湘晨報）

據了解，3月30日晚，店裏有一桌客人吃得晚，徐闖妻子和其他服務員先離開，只有徐闖在店裏打理，趙天源到店裏找徐闖。當晚11時許，一名女子不慎落入石津總幹渠，同行者報警，徐闖、趙天源兩人聽到動靜後，和趕來的一名輔警下水救人。據同行者稱，當時水流急，上岸困難。

四人被水流沖走，七天後被救援隊打撈上岸，距離事發地12公里。晉州市市民自發購買鮮花放置在石津總幹渠橋上，哀悼逝者。

灌渠最深達五六米

一名參與打撈工作的救援隊隊員表示，事發的石津總幹渠是一條灌渠，正值農忙時節，石津渠開始放水，「水流速度快，最深能達到五六米，護坡還長了青苔，根本爬不上來的」，打撈工作進行了七天。

徐闖。（紅星新聞）

徐闖。（瀟湘晨報）

晉州市退役軍人事務局工作人員表示，死者徐闖、輔警都是退役軍人，目前相關工作正在辦理中。徐闖的多名戰友表示，徐闖2009年12月入伍，曾在武警黑龍江總隊服役，榮立多次個人二等功、個人三等功，被武警總部表彰為「十大標兵士官」，也被譽為特戰「兵王」，後於2023年因傷退役。