河北14歲女KTV醉酒遭性侵致抑鬱住院　涉案店員被批捕

近日，河北邯鄲曲周縣14歲少女在KTV飲醉酒後，遭男店員黃某軒帶至酒店性侵。案發後，受害少女的精神狀態欠佳，目前正在醫院住院治療。

4月22日，曲周縣聯合調查組通報稱，疑犯黃某軒已被檢察機關依法批准逮捕，涉事酒店被罰款2萬元（人民幣，下同）及停業整頓2個月；涉事KTV被責令關停及罰款40萬元。



涉事星悅童話KTV。（網絡）

14歲女飲醉酒 被疑犯拖至酒店房性侵

《澎湃新聞》報道，當事女生的母親曹曉麗（化名）反映，今年1月16日晚，女兒晴晴（化名）和朋友在當地一家名為星悅童話的KTV聚會。次日下午，晴晴返回家中才告知母親，16日晚她喝醉醒來後，發現自己在一家賓館，身上沒穿衣服，她意識到被性侵。

事發後，曹曉麗帶著晴晴前往曲周縣公安局報警，民警帶著晴晴去事發的雲熙酒店指認現場。據曹曉麗回憶，她查看了警方調取的監控影片，片中可見一名男子在前台登記後，將不清醒的晴晴從車上拖拽至酒店房間。1月18日，曲周縣公安局予以立案。

涉事酒店。（網絡）

曹曉麗稱，晴晴生於2011年12月，今年初三。女兒和涉案的服務員黃某軒並不相識。事發當晚，黃某軒在星悅童話KTV前台工作，負責結賬及售酒服務。

涉事酒店停業整頓 KTV關停被罰40萬

4月16日，曲周縣公安局出具的《鑑定意見書》顯示，送檢內褲檢出的人精斑，與黃某軒的血液樣本在D8S1179等21個基因座基因型相同。

曹曉麗稱，案發後女兒出現自殘行為，經河北某三甲醫院診斷證實是「焦慮抑鬱狀態」，目前正住院治療。她堅持舉報星悅童話KTV、雲熙酒店兩家經營場所存在違規違法行為。

星悅童話KTV涉嫌違規接納未成年人進入、向未成年人售賣酒水等行為，被罰款40萬元，現已關停。（網絡）

4月22日，曲周縣聯合調查組發布情況通報稱，疑犯黃某軒已被檢察機關依法批准逮捕。

針對雲熙酒店未落實實名登記制度等違法違規行為，縣公安局已依法作出行政處罰，對雲熙酒店罰款2萬元，責令停業整頓2個月；對酒店法定代表人及當日值班人員分別罰款1000元。針對星悅童話KTV違規接納未成年人進入、向未成年人售賣酒水等違法違規行為，縣市場監管局已責令其關停，並對其作出罰款40萬元的行政處罰決定。