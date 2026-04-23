哪吒汽車破產︱3年虧210億　多地政府砸錢吸引落戶被批｢招商內捲｣

招商內捲反成地方財政債務？電動車企業「哪吒汽車」母公司合眾新能源陷入破產重整，3年累虧達183億元（人民幣，約合210億港幣）。



央視《焦點訪談》指出，江西宜春、廣西南寧、浙江桐鄉等地政府數年來出錢出地，砸下逾80億（人民幣，約合92億港幣）吸引「哪吒」落戶，如今廠房停擺加劇地方財政負擔。



據此前報道，2025年9月位於上海的「哪吒汽車」總部辦公室近日頻遭員工圍堵討薪，迫使公司內部通知自6月12日起實施全面居家辦公措施。據內部公告顯示，辦公室門禁已失效，員工如需搬離個人物品，須由行政部門向屬地管理部門及物業報備。

哪吒汽車董事長兼 CEO 方運舟（站立者）質問討薪員工 :「你們這是做什麼？」。（網上影片截圖）

《九派財經》報道指出，哪吒汽車董事長兼首席執行官方運舟已於事件爆發後離開上海，前往浙江桐鄉。另有員工向該媒體證實，公司確已於本月12日起要求全體員工居家辦公，當時哪吒汽車已是破產邊緣。

2025年下半年，哪吒汽車母公司合眾新能源被債權人申請破產重整，創始人方運舟被列為失信被執行人。

2021至2023年合眾新能源累計淨虧183億元，經營持續惡化。2024年起，宜春、南寧、桐鄉三地的「哪吒汽車」生產線相繼停產，廠房荒廢、生產線積滿灰塵。2025年，合眾新能源被債權人申請破產重整。

地方違規予哪吒汽車優惠 央視批：淪為「輸血式」扶持

央視《焦點訪談》節目報道，哪吒汽車曾是新勢力車企代表，2021年江西宜春智能工廠投產，被視為當地招商引資重點成果。為引進這家車企，宜春開發區可謂傾力支持，項目總投資50億元（人民幣，下同）絕大部分由當地承擔。宜春國資平台斥資近20億元收購合眾股權，國企代建廠房花費約3億元，另提供長達10年租金減免，每輛在當地銷售車輛還獎勵2萬元。

廣西南寧同樣重金押注哪吒汽車，當地國資平台以基金形式投入約24億元，其中南寧產投集團出資16億元，當局還曾給予5.5億元專項補助。合眾新能源還在浙江桐鄉布局基地。多地國資總投入超80億元，最終淪為「輸血式」扶持。

發改委官員：

哪吒汽車創始人方運舟現成「老賴」列失信被執行人。（微博「哪吒汽車」）

國家發展改革委體制改革綜合司副司長胡朝暉批評，有的地方為了造政績，項目建設上貪大求快，甚至不顧財政承受能力，借債搞補貼競賽，搞政策窪地。

他指出，一些地方將產業發展基金異化為招商引資的工具，通過抽屜協議提供隱性補貼，「使得招商引資陷入了『內卷式』的逐底競爭，加劇了市場分割和產業同質化問題，破壞了全國統一大市場建設。」

據2016年國務院發布的公平競爭審查制度意見，明確禁止給予特定經營者優惠政策。報道指，招商引資不給予「特殊政策」難招到大企業，結果提供的不少優惠條件都違反或者變相違反國家相關政策法規。

報道指出，近年新能源汽車產業項目各地並不少見，新能源汽車品牌一度超過300個，這和一些地方盲目投資不無關係。高合、拜騰、博郡等破產重整的新能源企業融資過程中，都有來自地方國有資本的投資。

報道批評「招商內捲」不但導致一系列的重複建設、同質化建設，不少新能源車企還打起了「價格戰」，形成企業、政府、投資者「多輸」局面。