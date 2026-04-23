中國駐美國原大使李道豫逝世　享年94歲

中國駐美國原大使（副部級），中國常駐聯合國原代表、大使（副部級）李道豫，於2026年4月20日逝世，享年94歲。



外交部網站介紹，李道豫生於1932年8月，安徽合肥市人，1948年11月參加革命工作。

1952年，李道豫加入外交部，歷任外交部國際司科員、副處長。1980年9月至1981年2月，任外交部國際司處長。1981年2月至1983年1月，任外交部國際司副司長。1983年1月至1984年11月，任常駐聯合國日內瓦代表團副代表。1984年12月至1988年5月，任外交部國際司司長。1988年5月至1990年6月，任外交部部長助理、部黨委委員。

2019年，李道豫被授予「外交工作傑出貢獻者」國家榮譽稱號。（澎湃新聞）

1990年6月至1993年3月，李道豫任常駐聯合國代表、大使（副部級）。1993年4月至1998年2月，擔任駐美國大使（副部級）。1998年3月當選第九屆全國人大代表、常委會委員、華僑委員會副主任委員。2004年1月離休。

2019年，李道豫被授予「外交工作傑出貢獻者」國家榮譽稱號。新華社發布的公示信息介紹，他長期從事多邊和雙邊外交領域工作，深度參與中國在多個重大外交問題上的決策和處理。

任常駐聯合國代表期間，李道豫穩妥處理第一次海灣戰爭爆發等重大複雜敏感問題，提升中國國際話語權。任駐美國大使期間，積極宣傳中國改革發展取得的輝煌成就，巧做工作，善於鬥爭，妥善處置中美關係，堅定捍衛國家利益。