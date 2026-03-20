解放軍同步晤歐盟北約 美媒：正研究美伊戰事部署台海戰術
綜合媒體報道，解放軍近期將密集與歐盟及北約展開軍事與安全對話，同時美媒引述西方官員分析，北京正密切審視美國對伊朗的作戰能力，並可能將相關經驗納入未來台海衝突的戰術規劃。
台媒「中時新聞網」今（20）日報道，中歐安全與防務磋商預計於3月24日舉行，解放軍將派出代表團參與，會議由歐盟對外行動署和平、安全與國防執行主任馮．塞赫爾．托斯主持。此外，北約亦將於同一周與解放軍中央軍委國際軍事合作辦公室舉行會談。
另新加坡媒體《聯合早報》引述北大西洋公約組織（NATO）官員表示，解放軍代表團將與北約國際軍事參謀部代表會面。該名官員指出，北約與中國透過民事及軍事管道保持定期對話，以建立透明機制並維護北約安全利益。
報道指出，目前「中國－歐盟安全與防務政策磋商」的具體議程尚未公開，但過往會議多聚焦於國際安全熱點與緊迫議題。回顧2024年在北京舉行的相關對話，歐盟曾於會後聲明提及俄烏戰爭，並指出「中國在這場戰爭中的立場持續影響歐中關係」。同月亦舉行第8次中國—北約安全政策對話。
針對當前美以伊衝突情勢，美媒引述知情西方官員表示，北京評估該衝突正使印太戰略平衡向中國傾斜。報道指出，解放軍正密切審視美國對伊朗的作戰方式，從中吸取實戰經驗並獲取「極有價值」的資訊，且「幾乎肯定」將被納入針對台海潛在衝突的戰術預案。
該名西方官員進一步指出，中國亦關注美國將注意力與資源由印太轉向中東的趨勢。據了解，美國五角大廈已將部分軍事力量由亞太調往伊朗，成為解放軍從中獲益的重要原因之一。
此外，美國近期亦從日本與韓國等亞洲盟友調動兵力支援中東戰事，使印太地區的防衛出現壓力。該官員表示，中國亦可能樂見美國在與伊朗衝突初期迅速消耗彈藥庫存。
報道指出，美以伊戰爭已進入第3週，美國總統特朗普早前警告北約，若不協助確保荷莫茲海峽航道暢通，將面臨「非常不利」的未來局勢。另有消息指出，美方亦曾向北京施壓，希望其協助相關事務，並導致原定於3月底舉行的習特會延後約5至6周。