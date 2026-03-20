解放軍同步晤歐盟北約　美媒：正研究美伊戰事部署台海戰術

綜合媒體報道，解放軍近期將密集與歐盟及北約展開軍事與安全對話，同時美媒引述西方官員分析，北京正密切審視美國對伊朗的作戰能力，並可能將相關經驗納入未來台海衝突的戰術規劃。



台媒「中時新聞網」今（20）日報道，中歐安全與防務磋商預計於3月24日舉行，解放軍將派出代表團參與，會議由歐盟對外行動署和平、安全與國防執行主任馮．塞赫爾．托斯主持。此外，北約亦將於同一周與解放軍中央軍委國際軍事合作辦公室舉行會談。

另新加坡媒體《聯合早報》引述北大西洋公約組織（NATO）官員表示，解放軍代表團將與北約國際軍事參謀部代表會面。該名官員指出，北約與中國透過民事及軍事管道保持定期對話，以建立透明機制並維護北約安全利益。

中歐峰會：2025年7月24日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行的第二十五屆歐盟-中國高峰會開幕式上致詞。（Reuters）

報道指出，目前「中國－歐盟安全與防務政策磋商」的具體議程尚未公開，但過往會議多聚焦於國際安全熱點與緊迫議題。回顧2024年在北京舉行的相關對話，歐盟曾於會後聲明提及俄烏戰爭，並指出「中國在這場戰爭中的立場持續影響歐中關係」。同月亦舉行第8次中國—北約安全政策對話。

針對當前美以伊衝突情勢，美媒引述知情西方官員表示，北京評估該衝突正使印太戰略平衡向中國傾斜。報道指出，解放軍正密切審視美國對伊朗的作戰方式，從中吸取實戰經驗並獲取「極有價值」的資訊，且「幾乎肯定」將被納入針對台海潛在衝突的戰術預案。

該名西方官員進一步指出，中國亦關注美國將注意力與資源由印太轉向中東的趨勢。據了解，美國五角大廈已將部分軍事力量由亞太調往伊朗，成為解放軍從中獲益的重要原因之一。

2026年3月7日，美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第七日之際，兩名美國官員向美媒表示，一種已被證明在烏克蘭應付俄羅斯無人機有效的美國反無人機系統很快就會被送往中東，以加強美國對伊朗無人機的防禦。圖為美軍計劃部署的Merops系統，其功能是操控無人機對抗無人機。（網絡圖片）

此外，美國近期亦從日本與韓國等亞洲盟友調動兵力支援中東戰事，使印太地區的防衛出現壓力。該官員表示，中國亦可能樂見美國在與伊朗衝突初期迅速消耗彈藥庫存。

報道指出，美以伊戰爭已進入第3週，美國總統特朗普早前警告北約，若不協助確保荷莫茲海峽航道暢通，將面臨「非常不利」的未來局勢。另有消息指出，美方亦曾向北京施壓，希望其協助相關事務，並導致原定於3月底舉行的習特會延後約5至6周。