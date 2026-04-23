賴清德訪斯威士蘭落空　外交部：敦促美方停止助台鞏固所謂｢邦交｣

賴清德原計劃4月22日至27日出訪斯威士蘭（Kingdom of Eswatini，或譯斯威士蘭），未料塞舌爾（Seychelles）、毛里裘斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）三國拒絕專機飛越領空，最終出訪落空。22日，美國國務院發言人稱，「北京應停止向台灣進行軍事、外交和經濟施壓」，稱這是對國際民航體系的濫用。



23日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會回應，他指一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，美方對中方捍衛國家主權和領土完整的正當行動指手畫腳，中方堅決反對，絕不接受，更強調美方應停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。



中國外交部發言人郭嘉昆。（中國外交部官網）

郭嘉昆指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是人心所向，大勢所趨，大義所在。

郭嘉昆說，「美方對中方捍衛國家主權和領土完整的正當行動指手畫腳，對有關國家維護一個中國原則的正義之舉橫加指責，完全是混淆是非，顛倒黑白。中方堅決反對，絕不接受。」

最後他更強調，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止借台灣問題干涉中國內政，停止助台鞏固所謂「邦交」，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。