賴清德出訪告吹　外交部：以「總統」身份招搖撞騙是自取其辱

賴清德原定率團訪問斯威士蘭（Kingdom of Eswatini）6天，因有關國家拒絕向其專機發放飛行許可而取消。

4月22日，外交部發言人郭嘉昆表示，世界上早已不存在所謂「中華民國總統」，任何人以這種身份招搖撞騙，只會自取其辱。



郭嘉昆表示，非洲除斯威士蘭外53國均同中國建交，並同非盟一道通過2024年中非合作論壇《北京宣言》，多次表示堅定奉行一個中國原則，重申世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。

外交部發言人郭嘉昆。（中國外交部官網）

郭嘉昆稱，有關國家堅持一個中國原則，完全符合國際法和國際關係基本準則，中方表示高度讚賞。事實十分清楚，世界上早已不存在所謂「中華民國總統」，任何人以這種身份招搖撞騙，都是逆歷史潮流而動，只會自取其辱。

郭嘉昆表示，一個中國原則是人心所向、大勢所趨、大義所在，任何人都無法阻擋中國終將統一的歷史潮流。「台獨」勢力的分裂圖謀只是螳臂當車，必將自取滅亡。

5月18日，賴清德接受「NTV日本電視台」及「讀賣電視台」專訪。（台灣總統府）

賴清德原定4月22日起率團訪問斯威士蘭，原定會途經塞舌爾（Seychelles）、毛里裘斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar），但三國臨時取消其飛航許可，令其出訪臨時被迫取消。