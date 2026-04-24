大熊貓「平平」「福雙」將赴美　中美新一輪保護合作延續熊貓情

中國野生動物保護協會消息，該協會於去年與美國亞特蘭大動物園（Zoo Atlanta）簽署了大熊貓保護國際合作研究協議，來自成都大熊貓繁育研究基地的一對大熊貓「平平」（雄性）和「福雙」（雌性）將赴美開啟為期十年的大熊貓保護合作，延續兩國人民20多年「熊貓情」。



大熊貓「福雙」。（中國野生動物保護協會）

為確保兩隻大熊貓在美健康生活，美方積極開展場館改造提升等各項準備，為參與新一輪合作的大熊貓創造更舒適和更安全的生活環境。中方專家同期向美方提供場館改造技術指導，明確大熊貓場館設施、飼養管理、食物保障、健康護理等標準要求。

大熊貓「平平」。（中國野生動物保護協會）

「洋洋」和「倫倫」繁育5胎7崽

按照上一輪合作協議規定，大熊貓「洋洋」和「倫倫」於1999年前往亞特蘭大動物園開始旅居生活，共繁育成活5胎7崽，取得了中國與歐美地區開展大熊貓國際繁育合作的最好成績。合作雙方還開展了行為訓練、預防獸醫學、保護教育等多項合作，學術交流活躍，成果豐碩，為提高大熊貓保護研究技術水平，促進大熊貓保護事業的發展發揮了重要作用，為增進中美人民之間的相互了解和友誼作出了積極的貢獻。

中美新一輪大熊貓保護國際合作將進一步推動兩國在大熊貓重大疾病防治、疾病防控、科技交流及助力大熊貓野外保護、大熊貓國家公園建設等方面取得更多成果，為全球生物多樣性保護和增進兩國人民之間的友誼作出新的貢獻。