有片｜四川驚現｢黑熊貓｣差點以為是黑熊　白皮變黑皮原因竟係咁？

近日，四川臥龍神樹坪基地一隻大熊貓幼崽爆紅網絡，原因是牠身上的白色皮毛染得黢黑，完全看不出原本的樣子，這個獨特造型引來網民調侃，｢牠是去挖煤了嗎｣、「禁止熊貓cos黑熊」，甚至還有網民關心要不要給牠洗澡。



這隻大熊貓幼崽憑藉黑黢黢的毛髮爆紅網絡。（網絡圖片）

基地證實，這隻熊貓日常喜欢在地上滚来滚去，才把毛髮弄髒變黑。（網絡圖片）

影片中可看到，這隻黑黢黢的熊貓幼崽掛在樹枝上，渾身黑乎乎的模樣與黑白分明的大熊貓截然不同，反差感十足。《華西都市報》報道，這隻熊貓名為「蘇錦崽」，是2025年6月28日出生於四川臥龍神樹坪基地的雄性熊貓，渾身黢黑並非牠的原本膚色。

基地觀察證實，今年臥龍神樹坪基地遇到幾場降雪後，雪水打濕了外場地面，愛打滾的「蘇錦崽」在濕地上反覆翻滾，身上沾了大量泥土，徹底覆蓋了白色毛髮區域。飼養員已通過擦拭使其部分恢復原貌，這屬於幼崽釋放天性的常見現象，與基因變異無關。

不少網民看到「蘇錦崽」的黢黑膚色，紛紛調侃：「禁止大熊貓cos黑熊」、「煤球熊貓洗洗還能要」，相關話題更衝上微博熱搜。還有網民留言建議「給牠洗個澡吧」，但據中國大熊貓保護研究中心科普，大熊貓皮膚表層有一層油脂，既能禦寒防潮又是一種熱屏障。如果人為給大熊貓洗澡會破壞這一層油脂，使大熊貓失去一道自我保護的屏障。