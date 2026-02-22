頑童扔螺帽致大熊貓館關閉　大批｢花花｣粉絲撲空　 警訓誡肇事者

2月21日，一名兒童在成都大熊貓繁育研究基地向網紅大熊貓「和花」、「和葉」所處的場館內扔入一顆螺帽，導致要緊急閉館排查並消毒，大量遊客排隊數小時後無法參觀，引發強烈不滿。

事後，涉事兒童及家長被警方帶走調查，接受教育並寫下承諾書。警方提醒，遊客應遵守規定，文明參觀。



《極目新聞》報道，有遊客介紹，1月21日下午在「和花」「和葉」所住的6號別墅排隊2個多小時，眼看就要見到花花（和花的昵稱），結果被保安告知有小童向場館內扔螺帽，花花已提前被收園，場館要消毒排查。

有兒童向大熊貓「和花」、「和葉」所處的場館內扔入一顆螺帽。（抖音＠胖達日記）

工作人員和保安在園區內尋找螺帽，大批遊客在旁等候。（抖音＠胖達日記）

該遊客稱，許多工作人員和保安在園區內尋找，還有人在消毒，約1小時後，才有工作人員找到一顆螺帽。隨後兩隻大熊貓分別被放出，僅過了3分鐘後，牠們又被緊急收園，工作人員通知6號別墅閉館，暫停排隊，「我們咨詢工作人員，說是肇事的小孩確認後，表示找到的這顆螺帽不是其扔的那顆，園區要清場繼續找」。隨後又有工作人員入園搜尋，還有民警在場。

和花及和葉曾被短暫放出。（抖音＠胖達日記）

和花。（抖音＠胖達日記）

和葉。（抖音＠胖達日記）

2月22日，成都大熊貓繁育研究基地對外熱線的工作人員表示，2月21日，大熊貓「和花」「和葉」確因一些原因，下午3時就提前收園，但22日牠們會正常迎客。

成都成華區白蓮池派出所的工作人員稱，接到遊客報警後，民警立即到場調查，將扔螺帽的小童及其家長帶到派出所教育，並讓他寫承諾書。

工作人員表示，管理人員在園區找到兩顆螺帽，應該是固定園區護欄的螺帽鬆動，被小童擰下後扔進場館。民警提醒，遊客參觀時，一定要遵守園區規定，文明參觀。

6號別墅外排隊的遊客。（抖音＠胖達日記）

成都大熊貓繁育研究基地在官方微信發布提醒，標題為《守護國寶，從文明參觀做起》。提醒中列出了7條文明約定，第一條為：不投喂，不拋物。請勿向場內投擲任何食物、玩具或其他物品。

2020年7月4日，「和花」與雙胞胎弟弟「和葉」在成都大熊貓繁育研究基地出生。2023年，「和花」因呆萌可愛的形象在社交平台上爆紅，被網民稱為「熊貓界的頂流女明星」。