軍事專家解讀海軍宣傳片：中國或將迎核航母，打破美國技術壟斷

4月23日是中國海軍成立77周年紀念日，22日「中國軍號」公眾號發佈《向大洋》主題宣傳片，影中主角新兵何劍諧音「核艦」，且年齡19歲，與前3艘航母舷號16、17、18銜接，瞬間引發外界猜測中國或建造的第四艘航空母艦是核動力。



對此，內地有軍事研究員指出，中國航母陣容或將很快迎來重量級新成員。自主建造核動力航母，將標誌着中國成為全球第二個獨立研製並裝備大型核航母的國家，打破美國長達半個多世紀的技術壟斷。



海軍成立77年｜宣傳片藏第四艘航空母艦線索 彩蛋暗示台灣回歸？

宣傳片《向大洋》中，新兵「何劍」年齡19歲，網民猜測中國或將建第四艘航母具備核動力。（中國軍號）

《澎湃新聞》24日報道，軍事科學院研究員潘新毛表示，他深入解讀《向大洋》的諸多細節，其中片尾正式登場、面向福建艦報到的19歲新兵何劍，其姓名諧音「he艦」，19歲的年齡恰好與人民海軍已入列的三艘航母的舷號序列（16、17、18）自然銜接，強烈暗示了中國海軍的航母陣容或將很快迎來一名重量級新成員。

潘新毛介紹，中國航母發展走出了清晰穩健的「三級跳」：遼寧艦由蘇聯未完工的「瓦良格」號改建續建而來，解決了中國航母從無到有的問題，讓中國系統掌握航母基本設計、建造與運用規律；山東艦在充分吸收遼寧艦經驗的基礎上實現完全自主建造，標誌着中國中型航母自主設計建造技術全面成熟；福建艦則實現跨越式突破，躋身8萬噸級大型航母平台，攻克電磁彈射、電磁攔阻等關鍵核心技術，完成從滑躍起飛到彈射起飛的歷史性跨越。

遼寧艦（路透社）

山東艦（環球網）

福建艦（新華社）

自主建造核航母將是中國航母發展的里程碑

潘新毛指出，自主建造核動力航母，將是中國航母發展進程中極具里程碑意義的關鍵一步，這標誌着中國成為全球第二個獨立研製並裝備大型核航母的國家，一舉打破美國長達半個多世紀的技術壟斷。

他說，「核動力與常規動力的區別，不只是動力來源的更替，更是作戰模式、部署能力、戰略價值的根本性變革。」

2025年10月28日，特朗普在駐日美軍橫須賀基地的核動力航母「喬治·華盛頓」號上演講（Reuters）

潘新毛介紹，核動力賦予航母近乎無限的續航能力，讓全球部署、長期遠洋存在成為現實；持續穩定的高功率輸出，能夠支撐電磁彈射器高頻運轉，顯著提升艦載機出動效率與持續作戰能力，讓遠海行動不再受制於燃油補給。

他也提到，「從戰術與戰略層面看，核動力航母將使中國海軍真正具備遠洋持續作戰能力。」

潘新毛認為，當前遼寧艦、山東艦、福建艦三艘常規動力航母，主要承擔第一島鏈、第二島鏈內的防衛與威懾任務；而核動力航母可支撐高烈度、長時長全球部署，配合殲-35隱身艦載機、空警-600固定翼預警機、艦載加油機等新型裝備，構建起完整高效的遠洋航空作戰體系，大幅提升中國海軍的遠海護衛與戰略威懾能力。