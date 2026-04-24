軍事專家解讀海軍宣傳片：中國或將迎核航母，打破美國技術壟斷

撰文：許祺安
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4月23日是中國海軍成立77周年紀念日，22日「中國軍號」公眾號發佈《向大洋》主題宣傳片，影中主角新兵何劍諧音「核艦」，且年齡19歲，與前3艘航母舷號16、17、18銜接，瞬間引發外界猜測中國或建造的第四艘航空母艦是核動力。

對此，內地有軍事研究員指出，中國航母陣容或將很快迎來重量級新成員。自主建造核動力航母，將標誌着中國成為全球第二個獨立研製並裝備大型核航母的國家，打破美國長達半個多世紀的技術壟斷。

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宣傳片《向大洋》中，新兵「何劍」年齡19歲，網民猜測中國或將建第四艘航母具備核動力。（中國軍號）

《澎湃新聞》24日報道，軍事科學院研究員潘新毛表示，他深入解讀《向大洋》的諸多細節，其中片尾正式登場、面向福建艦報到的19歲新兵何劍，其姓名諧音「he艦」，19歲的年齡恰好與人民海軍已入列的三艘航母的舷號序列（16、17、18）自然銜接，強烈暗示了中國海軍的航母陣容或將很快迎來一名重量級新成員。

潘新毛介紹，中國航母發展走出了清晰穩健的「三級跳」：遼寧艦由蘇聯未完工的「瓦良格」號改建續建而來，解決了中國航母從無到有的問題，讓中國系統掌握航母基本設計、建造與運用規律；山東艦在充分吸收遼寧艦經驗的基礎上實現完全自主建造，標誌着中國中型航母自主設計建造技術全面成熟；福建艦則實現跨越式突破，躋身8萬噸級大型航母平台，攻克電磁彈射、電磁攔阻等關鍵核心技術，完成從滑躍起飛到彈射起飛的歷史性跨越。

遼寧艦（路透社）
山東艦（環球網）
福建艦（新華社）

自主建造核航母將是中國航母發展的里程碑

潘新毛指出，自主建造核動力航母，將是中國航母發展進程中極具里程碑意義的關鍵一步，這標誌着中國成為全球第二個獨立研製並裝備大型核航母的國家，一舉打破美國長達半個多世紀的技術壟斷。

他說，「核動力與常規動力的區別，不只是動力來源的更替，更是作戰模式、部署能力、戰略價值的根本性變革。」

2025年10月28日，特朗普在駐日美軍橫須賀基地的核動力航母「喬治·華盛頓」號上演講（Reuters）

潘新毛介紹，核動力賦予航母近乎無限的續航能力，讓全球部署、長期遠洋存在成為現實；持續穩定的高功率輸出，能夠支撐電磁彈射器高頻運轉，顯著提升艦載機出動效率與持續作戰能力，讓遠海行動不再受制於燃油補給。

他也提到，「從戰術與戰略層面看，核動力航母將使中國海軍真正具備遠洋持續作戰能力。」

潘新毛認為，當前遼寧艦、山東艦、福建艦三艘常規動力航母，主要承擔第一島鏈、第二島鏈內的防衛與威懾任務；而核動力航母可支撐高烈度、長時長全球部署，配合殲-35隱身艦載機、空警-600固定翼預警機、艦載加油機等新型裝備，構建起完整高效的遠洋航空作戰體系，大幅提升中國海軍的遠海護衛與戰略威懾能力。

11月5日，中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式在海南三亞某軍港舉行。 （新華社）
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