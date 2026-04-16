俄羅斯海軍艦艇編隊訪問湛江　強調例行友好交流與國際局勢無關

《新華社》報道，由俄羅斯海軍「完美」號、「凜冽」號護衛艦和「佩琴加」號中型油船組成的艦艇編隊4月15日上午抵達廣東湛江，開始為期5天的友好訪問。



2026年4月15日，俄羅斯海軍艦艇編隊訪問湛江。（新華社）

上午9時許，在中國海軍郴州艦引導下，懸掛中俄兩國國旗的俄海軍艦艇編隊，緩緩靠泊湛江某軍港碼頭。中方在碼頭舉行了歡迎儀式。

2026年4月15日在湛江某軍港碼頭拍攝的俄羅斯海軍「完美」號護衛艦。（新華社）

4月15日，俄羅斯海軍「完美」號護衛艦靠泊湛江某軍港碼頭。（新華社）

訪問期間，俄方編隊指揮員將拜會南部戰區海軍負責同志和湛江市人民政府負責同志。中俄兩國海軍官兵將相互參觀艦艇，並開展甲板招待會、專業交流、體育競賽等活動。

此次來訪的俄海軍艦艇，均隸屬於俄羅斯海軍太平洋艦隊，且多次參與中俄海軍合作交流活動。「完美」號護衛艦多次參加中俄海上聯合巡航，2023年曾訪問上海。「凜冽」號護衛艦曾參加中俄「海上聯合-2024」聯合演習。「佩琴加」號中型油船曾於2024年訪問青島。

4月15日，俄羅斯海軍「凜冽」號護衛艦靠泊湛江某軍港碼頭。（新華社）

4月15日，俄羅斯海軍「佩琴加」號中型油船靠泊湛江某軍港碼頭。（新華社）

此次訪問是中俄兩國海軍例行性友好交流活動，旨在進一步增進友誼互信、深化務實合作，不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。