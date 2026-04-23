海軍建軍77周年｜海軍艦長：相信未來會有台北艦和日月潭艦

4月23日是中國人民解放軍海軍成立77周年紀念日，多地舉行海軍軍營開放日活動。



在山東青島的艦艇開放參觀活動中，一名軍艦艦長談及兩岸議題時表示，「相信人民海軍的戰鬥序列當中，過一段時間肯定會有台北艦、日月潭艦，以及以台灣地名山川河流命名的艦艇。」



解放軍軍艦艦長稱，相信未來會有台北艦日月潭艦。（微博@一號哨位）

解放軍軍艦艦長稱，相信未來會有台北艦日月潭艦。（微博@一號哨位）

解放軍軍艦艦長稱，相信未來會有台北艦日月潭艦。（微博@一號哨位）

央視新聞報道，這是烏魯木齊艦首次面向公眾開放。（新華社）

據台媒《聯合新聞網》報道，此次台媒受邀採訪海軍建軍節開放活動，在青島奧帆中心碼頭參觀052D型飛彈驅逐艦烏魯木齊艦、054A型飛彈護衛艦濰坊艦。但據台媒《ETtoday新聞雲》報道，由於涉密原因，內部不提供所有參觀者拍攝。

《聯合新聞網》報道，在烏魯木齊艦的艦艏，一名艦長說：「我們人民海軍就是我們祖國的海上鋼鐵長城，守護着祖國的萬裏海疆，同時也守護着我們台灣的人民。」他強調，相信解放軍海軍的戰鬥序列當中，過一段時間一定會有「台北艦」「日月潭艦」，以及其他以台灣地名山川河流命名的艦艇。

據央視新聞報道，這是烏魯木齊艦首次面向公眾開放。公開資料顯示，海軍烏魯木齊艦，舷號118，是中國自主研製建造的052D型飛彈驅逐艦，該艦於2015年7月下水，2018年2月正式服役。

烏魯木齊艦採用柴燃聯合動力裝置，最大排水量近7,000噸，該艦最高航速可達35節，即每小時70公里。前甲板配備共軍現役最大口徑的130毫米艦炮。全艦設有64單元通用垂直發射裝置，可裝載多種飛彈，形成遠、中、近全覆蓋火力打擊能力。

海軍烏魯木齊艦是中國自主研製建造的052D型飛彈驅逐艦。（澎湃新聞）

濰坊艦，2013年6月加入海軍戰鬥序列，舷號550。（齊魯網）

至於濰坊艦，2013年6月加入海軍戰鬥序列，舷號550，艦長130餘公尺，寬16公尺，艦高30餘公尺，滿載排水量4,000餘噸，全艦設有32單元垂直發射裝置。

濰坊艦服役以來先後完成了亞丁灣護航、也門撤僑、對外聯演等60餘項「重大演訓任務」。期間，2015年執行第十九批亞丁灣護航任務期間，當時與臨沂艦還有微山湖艦共同組成了也門撤僑編隊，安全撤離897人。

在濰坊艦旁的艦艇開放活動留言板上，有不少參觀者留言提及台灣，包含「早日解放台灣」、「台灣回家」等字樣。

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