深圳市委書記靳磊到華為、比亞迪等企業走訪調研

近日，深圳市委書記靳磊到華為公司、比亞迪公司等走訪調研，詳細了解企業經營發展情況，聽取意見建議，並就進一步深化合作、優化服務和鞏固提升我市工業發展優勢等與企業負責人座談交流。



比亞迪汽車工業園。（深圳發佈）

靳磊向華為、比亞迪一直以來積極參與、深度融入深圳改革發展歷程並作出重要貢獻表示衷心感謝。他表示，深圳正深入貫徹落實習近平總書記對廣東、深圳系列重要講話和重要指示精神，加快構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。期盼大家充分發揮龍頭企業、鏈主企業作用，紮根深圳，加強投資和業務佈局，帶動產業鏈上下游集聚發展、創新發展，在新征程上攜手共進、合作共贏。深圳將持續打造一流營商環境，為企業發展創造更好條件、提供更優服務。

圖為深圳市委書記靳磊。（網絡圖片）

靳磊強調，各級各部門要堅持實體經濟為本、製造業當家，堅定不移做大做強工業支柱，加快發展新質生產力，不斷塑造高質量發展新動能新優勢，為深圳「十五五」開好局、起好步提供強有力支撐。要強化龍頭帶動、培優行業新銳，推進科技創新和產業創新深度融合，加快培育壯大新興產業和未來產業，以新供給創造新需求，推動製造業和服務業協同發展。要堅持有效市場和有為政府相結合，緊密對接企業發展所需，加大支持服務力度，高質量建設產業園區，促進各類要素資源高效配置，以完備的產業生態支持廣大企業在深實現更好發展。