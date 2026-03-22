四川組織部長靳磊南下主政深圳　既是委以重任又是新的期望

3月22日，據內地官方媒體報道，四川省委常委、組織部長靳磊已接替孟凡利出任深圳市委書記。這意味着在孟凡利升任廣東省長五個多月後深圳迎來新的一把手。

去年9月30日，時任廣東省委副書記、深圳市委書記孟凡利升任廣東省政府黨組書記，次月正式當選廣東省長。曾任深圳市委書記的時任廣東省長王偉中調任內蒙古自治區黨委書記。王偉中、孟凡利作為曾主政深圳的官員，在去年同時晉升，說明深圳在內地政壇的重要地位。如今，在時隔五個多月後，靳磊接替孟凡利出任廣東省委常委、深圳市委書記，既是對靳磊的委以重任，又是對他新的期望。

根據公開資料可知，靳磊生於1970年2月，河南濟源人，1992從武漢大學政治學系行政管理專業畢業後進入河南省計經委經濟研究所工作，2002年出任《河南經濟》雜誌社副總編輯，2004年調任河南省發改委辦公室副主任。靳磊在河南省財經系統工作多年，經驗豐富，2011年出任河南省發改委副主任，2015年空降河南省周口市委常委、組織部長，2016年調任河南省鄭州市委副書記、秘書長。

2018年10月24日，國家主席習近平在深圳改革開放展覽館參觀。 （新華社）

靳磊在2018年擔任河南省安陽市長，開始主管一座歷史文化名城的政府工作。一年多後的2019年底，他又離開長期工作的河南，調任四川省德陽市委書記。有着三星堆的德陽是在20世紀60年代中國啟動的三線建設計劃中建立現代工業基礎，後來在改革開放發展浪潮中崛起為重大技術裝備製造業基地。作為國產大飛機C919最大、最複雜的關鍵承力鍛件的主起落架正是在德陽鍛造而成。

靳磊在主政德陽後獲得重用，2022年升任四川省委常委、政法委書記，2024年兼任社會工作部部長，2025年調任四川省委常委、組織部長，直到本次南下主政深圳。

靳磊早期一直在河南省財經系統工作，相關的財經經驗累計長達20年。後來他又先後擔任市長、市委書記，他主政的德陽是重大技術裝備製造業基地。除此之外，他還主管過政法系統、組織系統，具有產業經濟、社會治理、組織人事的經驗。

2020年8月26日晚，826架無人機慶祝深圳經濟特區建立40周年。 （視覺中國）

本次靳磊南下主政的深圳，既是中國改革開放的高地、最成功的經濟特區，又是中國特色社會主義先行示範區。深圳是內地繼上海、北京之後的經濟「第三城」，2025年GDP高達3.87萬億元人民幣，年均增長5.5%，增速居一線城市首位。

與德陽的「工業強市」一樣，工業是深圳經濟的脊樑。深圳長期以來積極發展戰略性新興產業，十分重視對研發的投入，現已經是中國乃至全球重要的創新科技之城。

今年是中國「十五五」規劃的開局之年，2月公布的深圳市政府工作報告將當前深圳定位為「建設好中國特色社會主義先行示範區的戰略機遇期、攻堅突破期」。怎麼持續推動深圳經濟和創新科技的發展，怎麼抓住新一輪科技革命的機遇，怎麼改善民生、促進公平，怎麼深化深港合作與對外開放，是靳磊要回答的「必答題」。