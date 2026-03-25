靳磊赴深圳多地調研指導工作：以更高目標推進改革開放，勇當尖兵

3月24日，深圳市委書記靳磊到蓮花山、深圳改革開放展覽館、深圳市城市規劃展和前海深港現代服務業合作區進行調研指導工作。



靳磊強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記對廣東、深圳系列重要講話和重要指示精神，牢記囑託、擔當實幹、感恩奮進，在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放，奮力在新時代走在前列、新征程勇當尖兵。



蓮花山山頂廣場，鄧小平同志銅像。（搜狐網）

《深圳特區報》報道，靳磊到蓮花山山頂廣場，瞻仰鄧小平同志銅像並敬獻花束。他指，深圳是改革開放後黨和人民一手締造的嶄新城市，要始終牢記黨中央創辦經濟特區、支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的戰略意圖，牢牢把握深圳的戰略定位，敢闖敢試、敢為人先、埋頭苦幹，努力續寫更多「春天的故事」，演繹中國式現代化的更多精彩。

蓮花山。（深圳市城市管理和綜合執法局）

隨後，靳磊在深圳改革開放展覽館參觀「大潮起珠江——廣東改革開放40周年展覽」，回顧廣東、深圳改革開放的歷程。在深圳市城市規劃展，靳磊聽取全市規劃建設情況匯報。他指出，要不忘改革開放初心，堅持一張藍圖繪到底，建設現代化人民城市，推動高質量發展，在率先實現社會主義現代化的新征程中奮力增創新優勢、實現新突破。

深圳改革開放展覽館。（央視網）

深圳市城市規劃展。（atelier-brueckner）

在前海合作區，靳磊來到前海國際會議中心、前海石公園，重溫習近平出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會重要講話精神，參觀「從先行先試到先行示範——慶祝深圳經濟特區建立40周年展覽」，察看合作區規劃建設發展情況。

他指出，推進前海開發開放，是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的國家改革開放重大舉措，要鍥而不捨、一以貫之，拿出更多務實創新的改革辦法，加快把前海打造成為全面深化改革創新試驗平台、高水平對外開放門戶樞紐、深港深度融合發展引領區和現代服務業高質量發展高地。

前海深港現代服務業合作區。（深圳市前海管理局）

靳磊指出，習近平總書記對深圳工作高度重視、寄予厚望，多次親臨視察，親自為新時代深圳改革發展定向領航。全市各級各部門要堅定扛起習近平總書記、黨中央賦予的新時代歷史使命，高舉改革開放旗幟，全面落實省委「1310」具體部署，發揚「膽」「識」「謀」、矢志「闖」「創」「幹」，奮力建設好中國特色社會主義先行示範區，創建社會主義現代化強國的城市範例，努力創造讓世界刮目相看的新的更大奇蹟。