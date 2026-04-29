北京車展｜國產超跑爆紅！巴西富豪花2千萬現場購入BYD限量版超跑

4月24日，以「領時代·智未來」為主題的2026北京國際汽車展覽會正式拉開帷幕。本次車展總展出面積達38萬平方米，規模躍居全球首位。1400多台展車中，首發車181台，此外，亦有71台最能代表各家車企對未來出行理解的概念車展出。



現場更展出多款「中國式超跑」，吸引許多人目光。巴西福布斯富豪、職業賽車手萊奧·桑切斯（Leão Sanchez）現場下定比亞迪超跑「仰望U9」。據了解，仰望U9 Xtrem私人化定製價格或超過2000萬（人民幣，下同），全球限量30台，官網更顯示目前已經全部售罄。



4月24日，以「領時代·智未來」為主題的2026北京國際汽車展覽會正式拉開帷幕。（新華社）

多款國產超跑亮相！小米Vision GT「0.29風阻配飛機推桿換檔」

小米Vision GT是應《Gran Turismo》系列製作人山內一典邀請，為GT模擬駕駛平台特別打造的純電動智能概念超跑。

小米Vision GT超跑北京國際車展海報 （微博@小米汽車）

在設計層面，首創 「反升力體結構」 ，車身每一處線條都承擔着明確的氣動功能，根據官方公佈的仿真測試結果，該車風阻係數為0.29，可在高速行駛中產生1.2噸下壓力；座艙方面配備了小米全景顯示天際屏，支持人車家多端智能互聯，可同步接入智能手錶等設備實時呈現健康數據。

在智能交互上，Vision GT搭載多元傳感器，可全面感知駕乘者人體信息。在高速駕駛場景中，駕駛員心率可實時顯示於方向盤，車輛通過感知駕駛員狀態，助力駕乘者更好地掌控車輛。

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值得注意的是，小米官方已明確表示Vision GT不會量產。這款車的核心意義在於展示設計研發實力，同時構建數字資產模型。

小米董事長兼CEO雷軍出席2026北京車展。（微博@雷軍）

比亞迪豪華「包館」：展出最貴跑車仰望U9X

本次車展中，「包館」成了自主品牌實力的硬核表達。其中，比亞迪直接將整座E3館包下，旗下王朝、海洋、騰勢、仰望、方程豹五大品牌矩陣同台亮相，還專門設置了「天神之眼」智駕和閃充技術專區。

其中，仰望U9 Xtreme專屬車色車型正式亮相，限量發售30台。據中國汽車行業權威自媒體《汽車之家》報道，仰望U9 Xtreme前機蓋採用了雙貫通設計，底部還擁有超大的碳纖維前唇擾流板，兩側配有向下彎折的端板， 極大增加車頭下壓力，提升車輛穩定性。

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此外，新車採用全域1200V超高壓平台，配備四電機系統，系統總功率達到了2220千瓦，推重比達1217馬力/噸。2025年9月，仰望U9 Xtrem在德國ATP Papenburg測試場以驚人的308.4 英里/小時（496.22 公里/小時）極速，刷新了Bugatti Chiron Super Sport 300+的紀錄，並且成為了史上最快的量產電動車。

2025年9月，仰望U9 Xtrem以驚人的308.4 英里/小時（496.22 公里/小時）極速，刷新了Bugatti Chiron Super Sport 300+的紀錄，並且成為了史上最快的量產電動車。（微博@仰望汽車）

車展期間，巴西福布斯富豪、職業賽車手萊奧·桑切斯（Leão Sanchez）專程飛到北京現場下定，成為該車巴西唯一配額車主。《環球日報》報道稱，仰望U9 Xtrem私人化定製價格或超2000萬（人民幣，下同）。此外，比亞迪官方顯示，仰望U9 Xtreme全球限量30台，目前已經全部售罄。

車展期間，巴西福布斯富豪、職業賽車手萊奧·桑切斯（Leão Sanchez）（右一）專程飛到北京現場下定，成為該車巴西唯一配額車主。（微博@仰望汽車）

Lynk & Co首款 GT 概念跑車亮相 後驅佈局 零百僅約 2 秒

據《IT之家》報道，GT 項目由領克（Lynk & Co）歐洲和中國團隊共同開發，瑞典設計對新車影響很深，而這也一直是 Lynk & Co品牌性格中的重要部分。新車採用典型現代 GT 跑車比例，車長約4780毫米、車寬約1999毫米、車高僅約1331毫米，軸距約2751毫米，整體姿態低矮、寬大，也很有肌肉感。

機械部分，GT概念車採用後驅佈局，底盤設計帶有明顯賽車取向，並配備基於AI的運動控制系統。性能目標也相當誇張，官方宣稱0到100km/h加速約2.0秒。

官方宣稱該車0 到 100km/h 加速約 2.0 秒。（微博＠謝宗桓）