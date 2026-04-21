小米首部超跑Vision GT亮相北京車展！0.29風阻配飛機推桿換檔

今日，小米汽車宣佈，Xiaomi Vision Gran Turismo即將亮相2026北京國際車展，這也是該車首次在國內車展公開展示。



作為小米首款超跑概念車，小米Vision GT主打極致空氣動力學設計，採用浮動淚滴式乘員艙造型，底部配備大尺寸空氣動力學風道，在兼顧性能與造型的同時降低風阻，風阻係數低至0.29。

Xiaomi Vision Gran Turismo即將亮相2026北京國際車展。 （youtube@Xiaomi）

小米首款超跑概念車Vision GT宣傳畫面：

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設計理念上，小米首席設計師李田原表示：

我們的理念是不依靠額外加裝部件，就能達成空氣動力學目標。這種理念要求我們奉行『少即是多』，幾乎每一處設計，都必須具備空氣動力學功能，而不只是為了美觀。

小米Vision GT車尾採用環形燈帶設計，辨識度極高。

座艙內配備小米全景顯示天際屏，支持人車家聯動，可同步手錶等設備的健康訊息。

中控島保留實體按鍵，並採用空調旋鈕與飛機推桿式換檔設計，兼顧科技感與操作體驗。

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