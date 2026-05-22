道教界釋永信？遭舉報貪污隱婚生子　陝西道教協會會長傳被免職

繼少林寺方丈釋永信因涉嫌侵佔寺產、挪用資金、行賄長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子被提起公訴後，全國政協委員、陝西省道教協會會長胡誠林，近日也傳出因涉嫌貪污、隱婚生子及包養情人等被免職。



陝西省道教協會會長胡誠林。

綜合媒體報道，今年4月初，一名自稱「全真道士劉永恆」的網民在網上公開實名舉報，陝西省道教協會會長胡誠林是「道教界釋永信」。

該網民指控，胡誠林對外聲稱獨身清修，實則隱婚生子長達20多年，並有數名情人，更涉嫌違規為其中一名1997年出生的情人辦理道士證，兩人曾同赴香港旅遊，還包了一艘豪華郵輪同遊。此外，胡誠林更被指控挪用廟宇財產購買Land Rover。

該網民強調，願就指控承擔一切法律責任，惟相關貼文現已遭刪除，微博帳號疑被關閉。

目前，胡誠林已被免去西安八仙宮監院、湘子廟監院職務，西安市道教協會名譽會長頭銜亦被撤銷，其陝西省道協會長一職也傳出已遭停職。