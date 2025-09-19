釋永信直系女親屬及多親信被帶走 調查涉兩宗刑案及多名私生子女
撰文：孫聖然
出版：更新：
少林寺原住持釋永信（原名劉應成）涉嫌刑事犯罪、挪用侵佔項目資金寺院資產一案，再迎新進展。據《深圳新聞網》報道，多名與釋永信關係密切的當地人士，已被帶走協助調查。相關部門正在全力偵查釋永信的兩宗刑事案件及多名私生子女。
報道指，釋永信的直系親屬趙某某（女），此前通過河南省登封市官員牛某某的運作，成為登封市某部門的辦公室主任。近日，趙某某、牛某某已在接受調查。
在近期協助調查的名單裏，還包括少林寺核心企業負責人錢某某、黃某某、劉某某，少林酒店原負責人李某、當地建築商崔某某、少林藥局原負責人某原、客堂某秧等人，他們都是釋永信商業團隊的重要成員。
日前，河南省佛教協會發文指出，釋永信涉嫌刑事犯罪，挪挪用侵佔項目資金寺院資產。釋永信目無國法、罔顧教規，六根不凈、追名逐利，肆意妄為、屢破底線，嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。
