「中國易經協會」與信眾開展認證？中國道教協會：涉虛假宣傳詐騙

近日，中國道教協會通過微信公眾號發布《中國道教協會關於警惕冒用相關機構名義進行虛假宣傳的嚴正聲明》，稱近期部分地方道教界反映，有不明身份人員冒用中國道教協會名義，聯合所謂的「中國易經協會」、「全國人才技能認證管理中心」等機構，通過微信等渠道聯繫道教界人士和信眾，開展所謂的「合作」、「認證」等非法活動。



聲明指出，此類行為多涉嫌虛假宣傳與詐騙。為澄清事實，避免廣大道教信眾遭受財產損失，中國道教協會鄭重聲明：

一、中國道教協會與所謂的「中國易經協會」「全國人才技能認證管理中心」等機構無任何業務往來或合作。我會從未委托上述機構或個人開展任何涉及道教文化、易經研究的推廣、認證或收費活動。

二、道教界人士和信眾如需了解道教文化知識、開展正常的宗教活動或學術交流，請通過正規渠道（如各地道教協會、正規出版社、學術機構及官方媒體）獲取信息。

三、此類打著各種旗號，利用道教和易經文化的神秘感進行斂財的行為，不僅違反國家相關法律法規，也嚴重違背道教清靜無為、正信正行的教義。請各地道教協會、宮觀及廣大信眾務必保持警惕，做到「不聽、不信、不轉賬」。

四、如發現有類似冒名行騙的線索，或已遭受經濟損失，請立即撥打110或反詐專線報警。

據《澎湃新聞》報道，聲明中提到的「中國易經協會」，實際早在近十年前就被民政部曝光為「離岸社團」、「山寨社團」。

2016年4月27日，民政部官網曝光了第五批100個「離岸社團」、「山寨社團」名單，其中包括「中國風水學會」、「中國風水研究會」、「中國易經協會」等多家與「風水」有關的組織。

此外，通過搜索工具查詢發現，以「中國易經協會+中國道教協會」名義出現的所謂「國家級註冊道學師、高級易經風水道學師」等人才技能認證廣告在多個網絡信息平台上出現，還提到「一個證書一個牌匾」等認證項目。