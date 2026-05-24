山西煤礦爆炸82死　胡錫進：2009年以來最嚴重礦難，敲響新的警鐘

5月22日19时29分，山西通洲集團留神峪煤礦氣體爆炸，事故已致82人死亡，2人失聯，128人受傷住院治療。，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱出，此次爆炸是過去17年里中國發生的最嚴重礦難。



胡錫進發文嘆，山西是中國最大產煤省，它對中國煤炭供應的保障做出了最大貢獻，但是新中國歷史上死亡人數最多的礦難也發生在山西：1960年，山西一次礦難導致684人喪生。此外，在多數年份里，山西的礦難死亡人數也是全國最多的，或最多的之一。



胡錫進稱，也是全國提高煤炭生產安全長期努力並向好改善的一個挫折，教訓十分慘痛，也敲響了新的警鐘。正因為此，國務院調查組誓言要「較真碰硬」，徹底查清此次特大事故的原因。



山西長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生氣體爆炸，事故截至今日（23日）已造成90人死亡。（央視新聞）

胡錫進：山西是貢獻了最多煤，但也出了最多礦難

胡錫進發文指出，煤炭是中國能源消費的壓艙石，儘管煤炭消費的比例在逐年下降，但2025年煤電仍佔中國總發電量的51.1%，妥妥的半壁江山。

他提到，山西和內蒙古是中國最大的兩個產煤省區，山西2025年的煤炭產量約佔全國總產量的27%，內蒙古是26.6%，排第三的是陝西省，佔全國產量的16.7%。

胡錫進提到，山西是頭部產煤大省，但也是礦井安全事故的高危區。山西採煤歷史久遠，又大多是地下開採，風險遠高於露天礦，然而這次死亡90人（已下修至82人）的超大事故，在山西也是自2007年以來最嚴重的。山西省在中國現代化進程中的複雜角色令人唏噓。

他提到，山西省對中國煤炭供應的保障做出了最大貢獻，但是新中國歷史上死亡人數最多的礦難也發生在山西：1960年，山西一次礦難導致684人喪生。

此外，在多數年份裏，山西的礦難死亡人數也是全國最多的或最多的之一。近年來，山西為煤礦安全做了巨大投入，技防水平顯著提升，全省煤礦安全生產形勢實現了總體穩定向好。然而，由於前邊說的地質條件複雜、開採年限久遠等原因，山西煤礦的風險隱患仍未根除，較大及重大事故仍隔段時間就又捲土重來。這是山西最具挑戰的問題之一。

山西留神峪煤礦內部畫面。（央視新聞）

中國煤炭生產死亡率已大幅降低 胡錫進：與發達國家相比仍偏高

胡錫進提到，中國煤炭生產死亡率與早年相比已大幅降低，目前處於世界較低水平，為每百萬噸死亡0.045人，這與發達國家相比，差距已經大幅縮小，但仍偏高，美澳等發達國家長期控制在每百萬噸死亡0.01-0.03人。

在這次事故前，山西的情況是，近年安全管控提升明顯，2020年的數據顯示，山西生產每百萬噸煤死亡0.023人，低於全國平均水平0.058人。然而由於山西是產煤大省，在多數年份裏，比如2018年到2023年間，其煤炭業絕對死亡人數仍是全國第一。而最新這起礦難將讓今年山西煤炭業死亡人數「爆表」。

胡錫進指出，新華社關於國務院調查組赴山西的報道稱，要求各地區各有關方面全面檢視礦山安全「八條硬措施」落實情況，嚴查嚴懲煤礦隱蔽工作面作業、安全監控造假、下井作業人數不清、違規分包轉包等問題。他認為，這些問題的存在表明，我們煤礦的安全生產仍有很大防範作為的空間，堵漏刻不容緩。

胡錫進強調，中國逐漸好轉的煤礦安全生產形勢決不能被打斷，更不能逆轉。17年已經沒有發生過的如此大規模礦難應該被杜絕了，這是全社會的呼聲，「降低死亡率不是個數字，它系著礦工們的家庭安全與幸福」。

山西沁源煤礦氣體爆炸死亡人數下修至82人 2人仍失蹤另有128人傷

+ 8

胡錫進強調，安全是我們現代化路上永遠不能鬆懈的防線和底線，他稱，「其實現代化的含義之一就是賦予全社會更多安全，將各種危險的生產過程不斷去風險化。中國政府在推動安全生產方面極盡了努力，每次出重特大事故都會伴隨嚴厲的追責，這絕對是舉世無雙的。然而不能不說，我們仍處在不斷化解嚴重事故風險的路上，並且任重道遠」。

據了解，2023年，內蒙古一處礦場坍塌，造成53名工人死亡。 2009年，黑龍江省一座煤礦爆炸則造成100多人死亡。此次山西煤礦氣體爆炸，是近17年來死傷人數最多的礦難。