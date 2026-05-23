山西沁源煤礦氣體爆炸死亡人數下修至82人　2人仍失蹤另有128人傷

5月22日晚上7時29分，山西長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生氣體爆炸。據當地官方記者會，事故截至23日深夜已造成82人死亡，2人失蹤，128人受傷住院治療。早前官媒曾報道指事故已造成90人死亡。



涉事企業負責人已被依法採取控制措施。國家主席習近平23日作出重要指示，要求全力救治傷患、科學組織搜救，堅決防範遏制重特大事故發生。



山西長治市沁源縣山西通洲集團留神峪煤業有限公司井下發生瓦斯爆炸事故。（央視）

2026年5月23日，山西省長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦拍攝的救援現場。（新華社）

5月23日，山西省長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦拍攝的救援現場。（新華社）

22：45

據當地官方記者會，事故截至23日深夜已造成82人死亡，2人失蹤，128人受傷住院治療。早前官媒曾報道指事故已造成90人死亡。

18：57

新華社快訊，針對山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故，國務院事故調查組將較真碰硬開展事故調查，查清查透事故原因，查清查透屬地管理、行業監管和企業責任，依法依規嚴厲懲處。

各地區各有關方面要全面檢視礦山安全「八條硬措施」落實情況，重拳出擊「打非治違」，嚴查嚴懲煤礦隱蔽工作面作業、安全監控造假、下井作業人數不清、違規分包轉包等問題，確保硬措施得到硬落實。

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17：46

新華社報道，事故發生後，國家衛生健康委分管負責同志和有關司局同志趕赴現場指導應急救治調度，組織北京大學人民醫院（國家創傷醫學中心）等開展多學科遠程會診，調派3位專家趕赴現場支援參與救治，山西省衛生健康委第一時間調派17名相關專家，並安排長治市調派86輛救護車，全力開展醫療救治工作。

15：02

在留神峪煤礦的調度中心的大屏幕上，顯示了事故發生時間的井下畫面。

山西留神峪煤礦爆炸時的井下畫面。（央視新聞）

山西留神峪煤礦爆炸時的井下畫面。（央視新聞）

14：55

新華社報道，事故發生後，山西省委、省政府高度重視，調集救援、醫療7支隊伍755人，全力開展應急救援、醫療救治、現場處置工作。

14：11

央視新聞報道，山西留神峪煤礦事故傷者均被送到醫院救治，醫生表示，傷者主要是受到有毒氣體傷害，目前主要進行高壓吸氧治療。醫院派駐了心理醫生對傷者進行疏導。

14：00

央視新聞報道，山西通洲集團留神峪煤礦氣體爆炸事故已造成90人死亡，現場搜救仍在進行。

人民日報報道，發生事故時，井下共有247人。截至目前，救出156人（其中123人被送往醫院，33個治療後回家），已投入醫護救援民警870人。

2026年5月23日，山西通洲集團留神峪煤礦拍攝的救援現場。（新華社）

2026年5月23日，山西通洲集團留神峪煤礦拍攝的救援現場。（新華社）

2026年5月23日，山西通洲集團留神峪煤礦拍攝的救援現場。（新華社）

2026年5月23日，山西省長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦拍攝的救援現場。（新華社）

13：40

新華社報道，事故發生後，應急管理部調派6支國家礦山應急救援隊伍345人攜裝備赴現場參與救援。

13：35

新華社報道，山西通洲集團留神峪煤礦氣體爆炸事故已造成82人死亡，目前仍有9名被困人員。目前，事故救援工作仍在緊張進行中。

事發現場。（影片截圖）

事發現場。（影片截圖）

救援現場。（新華社）

習近平對事故高度重視並作出重要指示，要求全力救治傷員，科學組織搜救，妥善做好善後處置工作。要查明事故原因，依法嚴肅追責。

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習近平強調，各地區各部門要汲取事故教訓，時刻繃緊安全生產這根弦，深入排查整治各類風險隱患，堅決防範遏制重特大事故發生。當前正值汛期，要加強應急值守，紮實做好防汛救災工作，切實維護人民群眾生命財產安全。

國務院總理李強指出，要全力搜救被困人員、救治傷員，做好善後工作，及時準確發布信息，盡快查明事故原因並依法依規嚴肅問責。國務院安委辦要進一步督促指導各地各有關方面強化安全生產責任落實，切實抓好重點行業領域安全隱患排查整治，堅決防範重特大事故發生。

國務院副總理張國清率有關部門負責人趕赴現場指導救援處置工作。目前，有關工作正在進行中。