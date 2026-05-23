山西煤礦氣體爆炸｜傷者大多吸入有毒氣體　需接受高壓吸氧治療

5月22日晚上7時29分，山西長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生氣體爆炸，至少造成90人死亡。



《央視新聞》報道，沁源縣人民醫院收治了27位病人，其中1人重症，26人輕傷。醫生介紹，傷者主要受有毒氣體傷害，目前最重要是讓傷者接受「高壓吸氧」治療，並為每名傷者制定針對性的治療方案。



持續更新｜山西沁源煤礦氣體爆炸增至90死

主要受有毒氣體傷害 制定針對性治療方案

據現場救援指揮部，目前升井的傷者均被送到醫院救治。沁源縣人民醫院目前收治的病人共27人，其中1人重症，26人輕傷。

據現場救援指揮部，目前升井的傷者均被送到了醫院進行救治。沁源縣人民醫院目前收治的病人共27人，其中1人重症26人輕傷。（央視新聞）

據現場救援指揮部，目前升井的傷者均被送到了醫院進行救治。沁源縣人民醫院目前收治的病人共27人，其中1人重症26人輕傷。（央視新聞）

參與救治的醫生介紹，從今天（23日）凌晨開始，傷者陸續被送到該院救治，部分傷者經檢查無事後已自行回家。目前，醫院針對留院的傷者的病情不同，採取了一患一策的針對性治療。

醫生表示，傷者主要受到有毒氣體的傷害，目前最重要的治療方式是高壓吸氧，目的是防止出現遲發性的腦病，同時也安排了心理醫生為傷者進行心理疏導。

輕傷患者已可自主進食 將轉院救治

報道稱，26名輕傷患者已經可以自主進食，多名被救礦工也可自主活動。有輕症患者表示，他們最明顯的症狀是頭暈，還需要繼續進行吸氧治療。一名重症患者在深切治療部（ICU）留醫，其生命體徵目前平穩。

醫生表示，傷者主要分散在市縣的4家醫院救治，後續會將所有傷者轉到省市三甲醫院作進一步檢查救治，已自行回家的礦工也會再作摸排檢查。