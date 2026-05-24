山西煤礦爆炸｜省委書記、省長：徹查事故原因　嚴肅追責問責

5月22日，山西通洲集團留神峪煤礦氣體爆炸，事故已致82人死亡。據內媒《山西日報》報道，23日凌晨，山西省委書記唐登杰、省長盧東亮赴事故現場，與有關方面專家一起研究完善救援方案，對人員搜救、傷員救治、事故調查、善後處置等工作作出安排部署。隨後，唐登杰、盧東亮陪同副總理張國清察看事故現場情況，看望受傷人員，慰問救援隊伍，並彙報了救援處置等相關工作情況。



山西長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生氣體爆炸。（央視新聞）

唐登杰、盧東亮表示，要堅決貫徹落實習近平總書記關於安全生產的重要論述和對長治市沁源縣煤礦瓦斯爆炸事故作出的重要指示精神，認真落實李強總理批示精神和張國清副總理現場指導工作要求，牢固樹立安全發展理念，深刻汲取教訓，堅持以案為戒、舉一反三，從嚴從實抓好安全生產工作，落細落實安全生產責任措施，堅決防範遏制重特大事故發生。

要把搶救生命放在第一位，科學組織搜救，核清失聯人數，確保不落一人。要全力救治傷員，調集優質醫療資源，科學制定救治方案，配強專業救護力量，一人一策全力施救，深入細緻做好傷員心理疏導、家屬安撫等善後處置工作。

要全力配合國務院調查組開展事故調查，深挖徹查事故原因，依法依規依紀嚴肅追責問責，及時回應社會關切。要深刻汲取此次瓦斯爆炸事故教訓，時刻繃緊安全生產這根弦，立即在全省開展煤礦瓦斯、水害、頂板等風險隱患排查治理，加強生產一線和作業現場安全管理，深入推進煤礦安全八條硬措施得到硬落實，重拳出擊「打非治違」，著力提高本質安全水平。

山西留神峪煤礦內部畫面。（央視新聞）

山西沁源煤礦氣體爆炸死亡人數下修至82人 2人仍失蹤另有128人傷