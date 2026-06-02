南天門計劃再曝細節　專家：部分技術在試驗，中國實力不止大氣層

《央視新聞》1月10日曾報道南天門計劃概念，介紹概念設計上十萬噸級的空天母艦「鸞鳥」、無人空天戰機「玄女」、全頻段隱身戰機「白帝」以及「紫火」通用垂直起降平台。



6月2日，軍事專家傅前哨分析南天門計劃概念中的武器技術，稱表示大氣層絕不會是中國空中力量的邊界。



十萬噸級空天母艦「鸞鳥」，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（央視軍事）

如何突破「跨越大氣層飛行」？

央視報道，「南天門計劃」是中航工業旗下中航環球2017年啟動的國產航空科幻IP，是科普+技術預研+文化IP的結合體，以現有空天武器技術為基礎，推演和構想了未來的空天戰機。此前公開的三款概念戰機從氣動佈局、驅動引擎、飛行方式和攜帶武器等方面，都有別於已經問世的現代戰機。

央視曝「南天門計劃」戰機細節：全頻段隱身 可在太空作戰｜有片

十萬噸級空天母艦「鸞鳥」，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（央視軍事）

「南天門群英」離現實究竟有多遠？

軍事專家傅前哨介紹，要跨越大氣層飛行，新動力與新材料是突破關鍵。「玄女」戰機及「白帝」戰機都屬於高超音速飛行器，能在大氣層內外飛行。到目前為止，沒有任何一款飛行器能夠在高度50千米至85千米的中間層做水平長時間飛行。有了新的動力裝置，就有可能實現近太空飛行，甚至實現跨大氣層飛行。

「玄女」戰機在概念設計上是一款無人制空戰機，機身雙側鏤空的巨大介子環流發生器，配合前掠翼，頗具震撼力。（影片截圖)

「玄女」戰機在概念設計上是一款無人制空戰機，機身雙側鏤空的巨大介子環流發生器，配合前掠翼，頗具震撼力。（影片截圖)

材料方面，長時間以高超音速巡航，機體表面會產生高溫。傅前哨介紹，飛行員是在密閉的座艙里控制飛行器，「南天門計劃」中的「白帝」戰鬥機沒有座艙蓋，就是一塊抗高溫的復合材料板。

「白帝」空天戰機模型。（央視軍事）

全頻段隱身：下一代戰機的隱身發展方向

「白帝」戰機的「全頻段隱身」技術也引發廣泛關注。傅前哨稱，地面的探測雷達有厘米波雷達、分米波雷達和米波雷達。美國的F-22、F-35，中國的殲-20、殲-35都屬於隱身戰機，但它們主要對付的是厘米波雷達。未來的戰機如果要實現全頻譜隱身，就要既能對付厘米波雷達，也能對付分米波雷達和米波雷達。

傅前哨表示，全譜隱身還要進一步擴展到光學和紅外領域。「光和紅外線都屬於電磁波，在這些領域，甚至到紫外線都能用於探測飛機。」因此，未來的隱身戰機除了雷達隱身性能好之外，在光學隱身、紅外隱身、紫外隱身等方面也要非常優秀，才能對付敵方不同類型的探測器和傳感器。

定向能武器、AI賦能成真？ 專家：部份已處於試驗階段

「南天門計劃」出現的戰機，裝備了激光武器、高超音速導彈、人工智能和無人機集群等高科技裝備。傅前哨表示，有的已經處於試驗階段。

「現在的作戰飛機剛開始裝備激光武器。」他介紹，戰鬥機要攜帶激光武器，就必須解決發射功率和體積的問題。許多激光武器往往採取吊掛的方式吊在機翼下，而同樣攻擊目標能達到光速的武器還有粒子束武器和微波武器，它們的發射速度將近30萬公里每秒，與激光武器一樣，能耗較高，體積較大。

傅前哨說，一旦把這些武器系統小型化、輕量化，讓它們掛載在空天戰機平台上，就可以對空中地面海面的目標發動精確打擊。

「白帝」空天戰機演示。（央視軍事）

在AI賦能空戰方面，傅前哨還指出，下一代戰鬥機，除了有飛行員以外，還會有一名智能的副駕駛，以分擔操控武器系統、實施電子戰或指揮控制其他平台的工作。「它可以通過不斷地學習成長壯大。有了這樣的智能化平台，還要發展先進的武器系統，包括高超音速飛行器。這一類高超音速飛行器可分成空對地打擊武器，空對空打擊武器。甚至還能發射裝載了衛星的高超音速火箭，把相關的傳感器送到外太空。」

此前，軍事專家王明志表示，「南天門計劃」是面向未來的前瞻性創新構想。這些離散的前沿技術，不是能不能實現的問題，而是哪些先實現、何時都實現的問題。