神舟二十三號｜新華評論：港澳參與國家航天事業之路越走越寬廣

神舟二十三號載人飛船於周日（24日）晚上成功發射，香港航天員黎家盈展開首次太空之旅。官方新華社以〈港澳參與國家航天事業之路越走越寬廣〉為題發表評論文章，稱港澳參與國家航天事業迎來歷史性時刻。從重點實驗室紮根科創前沿，到科研儀器助力深空探測，再到香港航天員出征浩瀚太空，在「一國兩制」的堅實保障下，港澳參與國家航天事業的領域持續拓展、層次不斷提升，探索蒼穹的奮進之路正越走越寬廣。



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港澳高校為建設航天強國持續貢獻

文章指出，長期以來，港澳高校與科研機構憑借頂尖科研實力與國際化創新視野，持續為國家建設航天強國作出貢獻。自2010年起，香港理工大學一直積極參與國家的太空探索計劃，攜手中國空間技術研究院研制太空儀器，利用先進地形測量技術協助評估及選取合適的著陸點，先後協助國家嫦娥三號、嫦娥四號、嫦娥五號、嫦娥六號探月任務和天問一號火星探測任務取得成功。

香港科技大學牽頭研制的「天韻相機」已隨天舟十號貨運飛船運抵「天宮」空間站，更有望由黎家盈親手操作，利用「太空之眼」剖析地球的碳排放。此外，香港特區政府已在「InnoHK創新香港研發平台」下成立香港太空機械人與能源中心，研發一款多功能月面作業機械人暨可移動充電站，為嫦娥八號任務作出貢獻。

澳門科研力量同樣主動擔當，在空間物理、航天大數據等領域深耕細作，持續產出高質量科研成果。內地與澳門合作研制的衛星「澳門科學一號」成功發射，為內地同澳門航天領域合作開闢新路徑。

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從「參與支援」躍升至「核心執行」層面

文章強調，國家始終敞開懷抱，為港澳青年搭建逐夢蒼穹的頂級平台。第四批預備航天員選拔工作2022年啟動，並首次在港澳地區選拔載荷專家。黎家盈順利入選神舟二十三號乘組，出征太空、履職「天宮」，實現港澳航天員「從零到一」的歷史性跨越，標志著港澳參與國家航天事業邁入全新階段。

從科研人員幕後攻堅，到航天員太空履職，港澳同胞不再只是地面上的輔助者，而是太空實驗的直接「操盤手」，這標誌著港澳已從過去的「參與支援」躍升至「核心執行」層面，必將極大提振港澳科創信心、激發科創活力。

黎家盈逐步故事鼓勵青年融入國家發展浪潮

而黎家盈的逐夢故事，相信會在更多青年心中播下一顆探索太空事業的種子，鼓勵青年追逐夢想，拼搏奮鬥，在助力國家科技強國建設的同時實現人生價值。

文章指出，近年來，國家持續深化港澳科創領域開放。港澳相關全國重點實驗室對接國家航天、深空探測等重大科研專項任務，實現科研資源、實驗數據、人才培養的一體化布局。載人航天工程代表團多次赴港澳交流走訪，航天員與港澳青少年面對面分享追夢故事，在港澳社會掀起航天熱潮。

與此同時，內地與港澳航天交流常態化開展，航天專家赴港澳開展講學交流，航天主題巡展、「天宮課堂」授課、太空科普進校園等活動落地香江濠江，讓航天精神、科學精神浸潤青少年心田。正如黎家盈所說，空間站距離我們很遠，但是航天夢對我們來說不遠。年輕人要把握時代機遇，主動融入國家發展浪潮，勇敢追逐心中夢想。