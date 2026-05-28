黎家盈．有片｜神舟二十一號和二十三號乘組交接　移交空間站鑰匙

據新華社28日報道，神舟二十一號航天員乘組已完成全部既定任務，並與神舟二十三號乘組移交了中國空間站的鑰匙。已進駐空間站超過200天的神舟二十一號航天員乘組，張陸、武飛、張洪章將於近日乘神舟二十二號載人飛船返回地球。



據新華社28日報道，神舟二十一號航天員乘組已完成全部既定任務，並與神舟二十三號乘組移交了中國空間站的鑰匙。（央視新聞）

圖為2026年5月25日，在北京航天飛行控制中心飛控大廳拍攝的實時畫面，顯示神舟二十一號航天員乘組、神舟二十三號航天員乘組拍攝「全家福」照片。（新華社圖片）

5月28日，神舟二十一號和神舟二十三號航天員乘組進行交接儀式，移交中國空間站的鑰匙。

交接儀式上，神舟二十一號航天員乘表示「轉眼就要離開中國空間站了，非常不舍。今天我們把鑰匙交到你們手中，希望你們將來把空間站運營得更好，我們在北京等你們凱旋！」

神二十三號航天員乘組接過鑰匙後說「向你們學習，我們會將飛天接力棒穩穩當當地跑好！」

據此前報道，5月27日，東風著陸場進行的最後一次全系統綜合演練。此前，東風著陸場已組織完成搜救分隊通信聯調、空地協同搜救訓練等。

據介紹，神舟二十二號載人飛船預計著陸時間為黃昏時段，搜救處置工作經歷晝夜交替，後送時間為夜間。著陸場將繼續沿用前期夜間搜救中成熟的無人機照明布設方案，確保著陸場整體照明亮度充足，視野清晰，能夠保障晝夜連貫作業。

2026年4月16日，神舟二十一號航天員乘組完成第三次出艙活動。（央視截圖）

目前，3名航天員在軌時間近7個月，這對出艙轉運、醫監醫保等提出了更高要求。為此，酒泉衛星發射中心醫監醫保人員在演練中嚴守規範、精細操作，著陸區還專門設置了航天員專用進出無障礙升降平台。

公開資料資料顯示，東風着陸場位於於內蒙古自治區阿拉善盟額濟納旗，具體地點是該自治區西部巴丹吉林沙漠深處，也就是在酒泉衛星發射中心的東南面。

東風着陸場。（央視新聞）

東風着陸場面積達到2萬平方公里，是四子王旗着陸場的10倍，它的地形地貌以沙漠、山地、草湖、戈壁為主，它同樣是空氣乾燥少雨，範圍內也幾乎沒有煙，有利於搜救人員對太空人快速救援。