稀土也有學位？路透：中國在大學建稀土人才體系，鞏固全球地位

稀土近年引發國際關注，更牽動國際地緣政治的博弈。路透社近日調查發現，中國經過數十年佈局，已建立40多個專業稀土實驗室，全中國至少11所大學和職業院校開設相關課程，每年招收逾500名學生攻讀稀土專業，建構人才體系，為長期主導全球稀土精煉供應鏈提供支持。



中國某稀土礦開發現場。（資料圖片）

報道提到，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）和其他西方領導人承諾投入數十億美元，以打破中國對稀土精煉的壟斷。但中國在內蒙古包頭等地數十年來培養的稀土人才儲備，仍讓中國在稀土方面擁有優勢。

除內蒙古科技大學外，江西理工大學也增設稀土專業，計劃招收70名學生。課程涵蓋稀土加工、冶金及磁體製造等產業鏈環節，學生畢業前還將與企業合作開展研究項目。專家形容，中國相關課程設置「高度專業化」，凸顯中國在稀土科學與工程領域的領先優勢。

外商：中國招聘的大學畢業生能迅速投入工作

路透更對中國稀土研究和教育體系的規模進行了調查，數據來源包括研究論文、課程內容及採訪11名曾在中國長期工作的西方礦業高級管理層和研究人員。結果顯示，中國稀土學術界與產業界間存在著緊密聯繫，有助於中國企業快速、低成本地生產稀土。

加拿大稀土企業Neo Performance Materials前執行長卡拉揚諾普洛斯（Constantine Karayannopoulos）指出，「在中國招聘的大學畢業生往往能迅速投入工作，反觀其他國家，通常需要對新人培訓三年」。

中國白雲鄂博稀土礦。白雲鄂博是中國內蒙古的一個礦業小鎮。鎮北部的礦區是世界上已發現的最大稀土金屬礦床之一。（Getty）

報道提到，每年都有數百名學生進入內蒙古科技大學等院校學習稀土相關知識。這些學生，需要學習逾100小時的稀土化學和材料科學等課程，其中1堂基礎課程是與稀土實驗室及企業合作，學生也可前往企業聽課。

大學畢業後，他們可進入國有稀土企業從事加工和研發工作，也可前往距離全球最大稀土礦白雲鄂博礦約150公里的包頭稀土研究院繼續深造。

美國雖已開始加強稀土相關教學和研究，但尚無高校設立專門的稀土本科專業。此外，採礦業長期缺乏對年輕人的吸引力，不少學生將它視為「骯髒且過時」的行業。據美國採礦、冶金與勘探學會數據，美國高校2023年僅授予略多於200個採礦及冶金工程本科文憑。

美國政府自2024年起已向礦業院校、研究計畫及相關領域投入數十億美元，以重建礦業專業能力，此外，美國國會也正審議法案，準備資助與盟友在礦業教育方面的國際合作。