英國學者馬丁‧ 雅克：再過10年，中國將成為世界眼中現代性的象徵

近日，《人民日報》刊發對英國知名學者馬丁·雅克的專訪。作為《大國雄心：一個永不褪色的大國夢》的作者，馬丁·雅克長期從文明演進與歷史連續性的視角觀察中國，其觀點在國際輿論場具有獨特辨識度。



本次對話從國家治理能力、文明演進、國際秩序等維度，闡釋其對中國式現代化的觀察與思考。



問：您指出，現代化在世界不同地區和不同文化中的實現，迫使我們重新考量現代性的含義，承認其多樣性和多元化。如何看待人類對現代化的理解發生的變化？

馬丁·雅克（網上圖片）

答：現代化的重要基礎和必經階段是推動工業化與城鎮化齊頭並進。在這一進程中，經濟重心從農業轉向工業，從而使勞動生產率大幅提升。現代化以18世紀源於英國的工業革命為起點，在19世紀下半葉擴展至德國、法國、美國、日本，加拿大、澳大利亞和新西蘭隨後也相繼加入。看上去，現代化似乎一度專屬於西方，這是因為當時世界大部分地區處於殖民統治之下，且被殖民列強蓄意阻撓工業化進程。

1945年後，殖民主義在全球範圍內迅速走向衰落，發展中國家開始努力實現現代化，西方將它們的現代化視為「西方化」的同義詞——然而，這些觀念自始至終都是謬誤。自20世紀60年代初起，「亞洲四小龍」相繼邁入現代化之列，它們的現代化進程充分體現了各自在政治、經濟及文化層面的獨特特徵。中國1978年起加速現代化進程，緊隨其後的是20世紀90年代的印度。

如今，現代化浪潮正以豐富多樣的形式席捲亞洲、非洲和拉丁美洲，這些多元化的現代化模式，折射出各國獨特的歷史底蘊與發展經驗。現代性並非單一形態，而是呈現出多元共存的格局。西方文明早已喪失對現代性的壟斷地位。

現代化以18世紀源於英國的工業革命為起點。

專訪馬丁‧雅克：中國崛起助世界多元化 南海或須與他國合作開發

問：您曾指出，西方普遍認為中國最終會在發展進程中選擇遵循西方的道路與模式，但中國的發展顯然打破了這種預期。西方國家對中國式現代化最突出的誤讀體現在哪些方面？這些誤讀緣何長期存在？

答：西方的態度甚至比這更為消極。有些西方國家認為，除非中國實現西方化，即採納西方的政治和經濟體制，否則中國的轉型絕無成功可能。事實證明，他們的判斷大錯特錯。西方被迫一步步地接受了中國轉型所展現出的驚人速度與宏大規模。然而，有些人卻拒絕承認這是中國在中國共產黨領導下取得的成就。

問：中國式現代化與西方現代化有哪些共同點和不同點？

答：中國式現代化與西方國家現代化共享一系列根本特徵，包括現代科學、技術、經濟增長、市場、人權以及民主。然而在實踐中，這些特徵往往被賦予截然不同的解讀。中國式現代化的獨特之處主要體現在以下幾個方面：不同的國家形態，即文明型國家，併發揮著極其獨特的作用；強調社會整體共同利益；秉持天下觀而非局限於單一國家；重視規劃而非單純依賴市場力量；致力於長遠發展而非著眼於短期利益。

問：您提出，中國的現代化是在極短時間內、超大規模國家條件下展開的現代化進程。這種「速度」與「規模」的結合，使得中國的挑戰和成就都是史無前例的，必須通過強有力的統一領導和獨特的資源調度方式來實現。如何理解「速度」與「規模」對中國式現代化產生的影響？

答：現代化的一個普遍特徵是，後來者往往比先行者發展快得多。美國和德國的工業起飛速度遠超英國，「亞洲四小龍」的速度更是有過之而無不及。中國是迄今最快的，1979年至2023年，中國經濟年均增長8.9%，遠高於同期世界經濟3%的平均增速。這一驚人的增速，加之中國龐大的人口規模，共同造就了一種全新的工業起飛模式：既超高速，又超大規模。

中國之所以能實現超高速的經濟騰飛，關鍵在於擁有中國共產黨領導的極其高效能的國家機器——它是這場歷史性變革的「大腦」。此外，中國作為一個高度統一的文明型國家的特質，也是推動這一進程的關鍵因素。當然，賦予中國式現代化進程以如此深遠全球意義的，是其高達14億多的人口。

圖為2024年8月26日，英國知名左派學者、《當中國統治世界》作者馬丁·雅克（Martin Jacques）接受《香港01》專訪。（鄭子峰攝）

中國之所以能實現超高速的經濟騰飛，關鍵在於擁有中國共產黨領導的極其高效能的國家機器——它是這場歷史性變革的「大腦」

問：您如何看中國共產黨的領導對推進中國式現代化的重要意義？

答：這一點至關重要。如果沒有中國共產黨的領導，中國的現代化轉型絕無可能實現。中國的轉型堪稱現代以來乃至始於18世紀晚期的整個現代化時代中最為輝煌壯觀的政治成就。在這一進程中，中國共產黨可以說表現極為出色。

問：您多次表示，中國的現代化得以推進的一個關鍵原因在於其國家治理能力。中國的國家治理能力如何為中國式現代化提供持續而穩定的制度支撐？

答：中國共產黨擁有超一億名黨員，在各個層級和領域對國家事務進行統籌協調。在當今世界，沒有任何其他國家像中國這樣紀律嚴明且富有戰略性，這代表了一種新型國家形態。中國共產黨確立了一種前所未有的新型國家領導模式——我們可以稱之為「科學治理」。

這種模式使國家不僅能夠著眼短期，更能放眼長遠，這是其他國家鮮能企及的。中國五年規劃的制定往往歷經較長過程，大量最頂尖的專業人才參與，堪稱高度專業智慧的結晶。事實上，中國的國家戰略視野已遠超下一個五年，直抵未來數十載的深遠時空。

相比之下，西方國家所面臨的困境在於：戰略視野往往局限於下一場大選的日期，這意味著其規劃週期充其量不過短短數年。正因如此，它們往往無力制定並成功實施那些長期發展項目。

2025年抗戰勝利80周年閱兵儀式，習近平與各國領導人畫面。（新華社）

問：中國國家治理體系不僅具有連續性，也展現出強大的自我調整和自我革新能力。您認為中國如何在保持穩定的同時實現改革與創新？

答：所有政府面臨的一大難題，莫過於體制僵化與活力枯竭。西方有些觀點認為，這一問題在中國尤為突出。然而，種種事實所展現的卻是截然相反的景象。過去幾十年間，中國政府通過持續的自我革新成功避免了這一情況出現。為保持與民眾的密切聯繫，中國政府建立了一套針對諸多社會議題的常態化民意調查機制，即社情民意調查。

通過這一機制，政府得以全面、清晰地掌握各項工作的實際成效——哪些方面運作順暢，哪些方面尚存不足。從更為根本的層面來看，中國政府極具長遠性的視野，確保其不會像一些西方國家的政府那樣，在短短數年之後便陷入動力枯竭或目標迷失的困境。正是這些宏大的長遠目標，賦予了中國政府源源不斷的活力，使其始終保持著昂揚的鬥志與高度的投入精神。

中國共產黨確立了一種前所未有的新型國家領導模式——我們可以稱之為「科學治理」

問：有觀點認為，政府主導的發展規劃可能抑制創新活力。您怎麼看？

答：恰恰相反，戰略規劃極大地推動了創新。創新是改革開放以來，尤其是本世紀以來中國取得的最重大成就之一。經濟增長本身也為創新注入了強勁動力，中國社會已適應各層面、各領域的快速變革，每個人都成為自身生活中的創新者。如今，中國毫無疑問已成為世界上最具創新力的國家之一，創新已融入中國的思想與呼吸之中，而中國人民也對創新寄予厚望，並提出了強烈的需求。

圖為2025年9月3日，北京舉行紀念抗日戰爭勝利80周年的閱兵式，東風-31新型陸基洲際導彈駛過天安門廣場。（Getty Images）

問：您認為，文化是理解中國式現代化的決定性因素。中國如何在保持文明連續性和文化獨特性的同時，實現如此快速而深刻的現代化轉型？為何文明在中國人的思維中佔據如此重要的地位？

答：歷史提供了關鍵答案。中國深厚的歷史根基是其穩定性和延續性的重要來源。中國首先是一個「文明型國家」，其次才是「民族國家」。儘管歷經滄桑巨變與動蕩，但中國的文明根基賦予了國家一種極其強大的身份認同感。正是這股凝聚力，將擁有龐大人口與多元特質的中國緊密團結在一起。對於大多數國家而言，推進中國這種超高速的現代化進程會帶來極大的衝擊，甚至會陷入嚴重的動蕩與分裂。然而，中國卻以驚人的從容姿態，將這些巨大的變革悉數消納。

馬丁‧ 雅克指出，中國深厚的歷史根基是其穩定性和延續性的重要來源。中國首先是一個「文明型國家」，其次才是「民族國家」。（Getty）

問：中國的歷史如何影響當下的發展理念與治理方式？

答：在中國當下的現實中，歷史印記依然鮮活，其程度之深是其他任何國家都無法比擬的。孔子、孟子等先賢的言論，在中國各種社會討論中仍常被援引。貫穿中國歷史與社會的文明連續性，是中國最偉大的優勢之一，亦是中國獨具的鮮明特質。沒有任何其他國家能夠擁有如此非凡的連續性。無論是5000多年前中華文明的早期源頭，還是2000多年前的統一大業，這種歷史感賦予中國人深厚的自信。

貫穿中國歷史與社會的文明連續性，是中國最偉大的優勢之一，亦是中國獨具的鮮明特質

它讓中國人深知，自己所代表的不僅是當下，更是綿延的過往。中國人所經歷的歷史，既包括艱難困苦的歲月，也涵蓋輝煌燦爛的時代與成就。在漫長的歷史中，中國曾不止一次躋身世界最先進國家之列。這種歷史殊榮，是其他任何國家未曾擁有的。中國人民對此有著高度的自覺，而這正是「民族復興」這一理念具有強大感召力的深層動因。

問：您曾指出，中國並非簡單加入既有國際秩序，而是在實踐中推動秩序本身發生變化。從全球治理的角度看，中國式現代化將如何影響國際發展理念、治理規則以及國際關係結構？

答：自加入世界貿易組織那一刻起，中國便憑借龐大的經濟體量，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。中國始終是現行國際秩序的維護者。2008年國際金融危機爆發後，無論是在既有國際秩序框架內，還是通過共建「一帶一路」倡議、上海合作組織等中國主導創建的新型多邊機制，中國發揮著日益重要的國際影響力。

香港自2016年起舉辦「一帶一路高峰論壇」，突顯香港作為「一帶一路」倡議功能平台的角色，今年9 月將舉辦第10屆「一帶一路高峰論壇」。圗示2024年「一帶一路高峰論壇」的展覽專區。

如今，越來越多全球南方國家，以及加拿大、澳大利亞和歐洲，開始將目光投向中國，尋求其在全球事務中發揮領導作用。在全球治理領域，中國影響力持續增強，這得益於中國與其他全球南方國家之間日益緊密的聯繫。

當前，國際關係格局正在發生深刻而迅速的變化。中國提出的四大全球倡議影響力持續擴大。與此同時，西方世界正陷入碎片化的境地。包括中國在內的全球南方國家正逐步向國際秩序的中心地帶邁進。歷史的巨輪正以前所未有的速度與方式滾滾向前。

在開創未來的同時，也為他國樹立了可資借鑒的榜樣

問：對廣大發展中國家而言，中國式現代化是否提供了一種新的發展敘事和現實可能性？

答：中國在全球南方群體性崛起的過程中發揮了至關重要的作用。它不僅提供了一種成功的發展模式，更通過共建「一帶一路」倡議等，為全球南方國家提供了極其重要的合作平台。如今，全球南方佔世界經濟總量40%以上。這一事實充分證明其發展的巨大潛力，並表明通過與中國的合作，全球南方完全有能力成為全球經濟與政治格局中的主導力量。

問：有外國政要評價，中國是正在鍛造明日的國度。在您看來，10年後的中國將在世界舞台上扮演怎樣的角色？

答：如今，中國在諸多科技領域已與美國並駕齊驅，在某些領域已躍居全球領先地位。在作為現代性標誌之一的人工智能發展方面，中國正處於超越美國的過程中。中國正迅速成為全世界無可爭議的發展典範，在開創未來的同時，也為他國樹立了可資借鑒的榜樣。再過10年，中國將成為世界眼中現代性的象徵。

本文獲《人民日報》授權轉載。

