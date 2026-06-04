比髮絲更幼可拉動10噸貨車　國產T1000級碳纖維實現量產

中國自主研發的T1000級高性能碳纖維已在上海實現批量化生產。

這種被譽為「黑色黃金」的戰略材料，有密度低、強度高、耐腐蝕、耐高溫等諸多優點，將廣泛應用於航空航天、具身智能、低空經濟等未來產業。預計到2030年，中國碳纖維市場規模將突破600億元（人民幣）。



中國石化消息，中國自主研發工藝路線生產的T1000級高性能碳纖維，在上海實現批量化生產。產品可用於航空航天、具身智能、低空經濟等高端領域和未來產業，將為中國關鍵領域發展提供核心戰略材料支撐。

中國自主研發工藝路線生產的T1000級高性能碳纖維，在上海實現批量化生產。（中國石化）

此次實現量產的T1000級高性能碳纖維為12K小絲束規格，即每束碳纖維由12000根單絲組成，單絲直徑僅約7微米，相當於普通人頭髮絲直徑的十分之一，單股絲束拉伸強度超過6.5吉帕（GPa），足以拉動一輛重約10噸的中型貨車。

《央視新聞》報道，中國石化上海石化碳纖維事業部3號碳纖維工廠工作人員稱，此次T1000小絲束碳纖維實現量產，小絲束碳纖維與大絲束碳纖維形成了戰略優勢互補。目前，該工廠已擁有近20種型號的碳纖維產品生產能力，可應用於航空航天、高端制造、風電、交通、體育休閒等各類場景。

碳纖維集密度低、強度高、耐腐蝕、耐高溫等諸多優點於一身，素有「黑色黃金」的美譽。（中國石化）

碳纖維密度不到鋼的四分之一，強度卻是鋼的7至9倍，同時兼具耐腐蝕、抗疲勞等優異特性，是支撐高端製造、戰略裝備發展不可或缺的核心基礎材料。目前，中國已形成從原絲製備、碳纖維生產到複合材料製品加工的完整產業鏈。