國產三輪車「三蹦子」西班牙爆紅！曾被嫌土今變身觀光車載客賺錢
撰文：中天新聞網
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大陸俗稱「三蹦子」的電動三輪車，近年意外在歐洲市場暴紅，不僅成為街頭吸睛交通工具，甚至還搖身一變成為觀光載客服務主角。西班牙街頭已有業者用「三蹦子」提供觀光行程，每小時收費約236元台幣（約60港元）。
曾被嫌土如今在歐洲暴紅
陸媒《快科技》報導，這類在大陸被視為平價代步工具的電動三輪車，如今在海外卻成了熱門商品。一名實地探訪的網友指出，「在西班牙街頭看到中國三蹦子拉客真的很震撼，很多遊客還專程拍照打卡。」
當地營運者透露，同款車型在西班牙售價約2萬歐元（約18萬港元），比大陸本土售價貴許多，不僅如此，若想合法在市中心營運，駕駛人還必須考取專用駕照。業者直言，「不是買了就能直接上路，還需要符合城市營運規範。」
報導指出，事實上，大陸低速電動車近年已悄悄進軍歐洲市場，除了「三蹦子」，俗稱「老頭樂」的小型低速電動車，也逐漸出現在歐洲各大城市巷弄之間，使用族群不乏年輕人與中產家庭。
旅居西班牙的華人Henry受訪時表示，近日不只在馬德里看過相關車款：
我在意大利、法國也常看到這種中國電動車，有些家庭甚至會買給高中生代步通勤。
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