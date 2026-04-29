引擎空中熄火也能平穩落地　中國首款正向設計自轉旋翼機完成首飛

4月28日，中國首款正向設計的自轉旋翼機在山東煙台成功首飛，首飛時長超過38分鐘，標誌著中國補齊輕型自轉旋翼機短板，在核心技術自主研發、規範化適航體系建設上實現突破。



《央視新聞》報道，自轉旋翼機是介乎於直升機與固定翼飛機之間的航空器。頂部裝有和直升機類似的大旋翼，但旋翼不靠引擎直接驅動，而是依靠飛行時的迎面氣流吹動旋轉產生升力。

4月28日，中國首款正向設計的自轉旋翼機在山東煙台成功首飛。（央視新聞）

自轉旋翼機的旋翼依靠飛行時的迎面氣流吹動旋轉產生升力。（央視新聞）

自轉旋翼機安全性突出，即使引擎「空中停車」（In-flight Shutdown, IFSD），也能依靠旋翼自轉平穩飄落，同時具備超短距起降、低空低速飛行穩定性強的優勢。

此前，國內同類產品多為國外代理或授權引進型號。

此次首飛的機型為正向研製的雙座載人輕型運動飛機。整機姿態平穩、操控精準，動力、旋翼、航電、飛控等核心系統運行穩定，各項性能指標均達到設計與適航審定預期。

首飛的機型為正向研製的雙座載人輕型運動飛機。（央視新聞）

據介紹，正向研製是從性能需求、氣動設計、結構強度到飛控系統全流程自主研發、系統優化，是完全掌握核心技術的原創設計，而非簡單外形仿製。

隨着低空經濟的發展，自轉旋翼機憑借獨特的氣動設計、安全性和靈活的起降能力，正快速轉變為服務物流、農業、應急等多個行業的「實用工具」。