空巴對中國交機恢復正常　路透：審批障礙已獲解決

歐洲飛機製造巨頭空中巴士（Airbus）今年5月交機數量明顯回升，《路透社》引述消息人士報道，空巴今年5月共向全球客戶交付81架飛機，較去年同期的51架大幅增加，部分原因與此前延誤交付中國航空業者的客機陸續獲准交機有關。



《路透社》6月4日報道，空巴先前曾表示，由於中國方面一項「行政程序問題」，導致近20架原定交付中國客戶的飛機一度無法完成交付。不過，相關問題目前已獲得解決，使部分延遲飛機得以重新安排交付流程。

消息人士透露，中國曾延後接收部分空巴新機，藉此向歐洲航空監管機構施加壓力，希望加快推動中國商飛自主研發的C919客機取得歐洲適航認證。

2025年11月，中國商飛C919亮相杜拜航展。（視覺中國）

報道指出，C919目前已在中國市場投入商業營運，但至今尚未取得歐洲航空安全局（EASA）的認證資格，因此無法正式進入歐洲市場。

外電此前曾報道，空巴執行長佛喜（Guillaume Faury）預估，公司飛機交付作業可望在今年6月底前恢復正常節奏。不過，佛喜當時並未進一步說明影響交付的具體原因與相關細節。

2023年4月7日，中國商務部部長王文濤會見空中巴士（Airbus）行政總裁福里（Guillaume Faury）（中國商務部）

根據航空產業數據顯示，空巴今年1月至5月期間，向中國航空業者交付的飛機數量僅16架，遠低於去年同期的47架，顯示中國市場的接收進度曾受到明顯影響。