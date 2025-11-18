國產大飛機C919首次亮相杜拜航展　波音、空巴：競爭是好事

11月17日，2025年第18屆杜拜航展正式開幕，為期5天至21日結束。作為中東地區最大的航天展，全球頂尖航空裝備與新興技術集中亮相。據央視報道，本次中國航空工業以民用軍用協同參展，其中，國產大飛機C919首次亮相中東地區並進行飛行表演，持續擴大中國航空航天製造業在全球的影響裡。



民用航空方面，2架C919飛機與1架C909公務機「組團」亮相，實現國産大飛機C919在中東地區的首次展示。本次參展的C919飛機來自中國南方航空，採用164座三艙佈局，內飾是最新的「國風清雅、沐光而行」東方美學設計主題，為中東觀眾展示了新一代客艙內飾設計，突顯出極致東方美學，同時也為旅客帶來更加舒適的航空出行體驗。

航展第一天，C919的參觀者熱情高漲，大批展商、媒體人和專業觀眾排起長隊，等候登機參觀。現場除了在客艙體驗外，觀眾還可進入駕駛艙內與飛行員面對面交流。

空客、波音：中國C919不是威脅 有競爭是好事

本次C919的亮相受到外國媒體的集體關注。路透社報道C919的亮相稱，這一展示雖然短暫但卻意義非凡，彰顯了中國這一項重要戰略項目。尤其目前波音和空中巴士（Airbus，簡稱空巴）正面臨延遲交付的問題，中國商飛則尋求在市場中佔據一席之地。

截至目前，國產大飛機C919已交付26架，開通30余條航線。商業運營兩年多，完成超過200萬人次的客運量。但自中國商飛C919在17年前立項以來，一直希望挑戰波音、空客及巴西的支線飛機製造巴航工業（Embraer）。

對此，空中巴士商用飛機首席執行官克里斯蒂安·舍雷爾（Christian Scherer）表示：「這不是威脅，而是競爭對手，這是現實存在的。」波音商用飛機首席執行官斯蒂芬妮·波普（Stephanie Pope）亦對中國商飛的到來表示歡迎，並稱將通過持續創新保持競爭優勢，「競爭對整個行業來說是好事，對波音來說也是好事，它讓我們所有人都變得更好。」

雖然目前中國商飛C919和C909還未獲得西方監管機構的關鍵認證，但去年在新加坡航展上首次境外展出後，馬來西亞亞洲航空已與中國洽談，有望成為海外首個訂單。不過，本次參展的中方人員拒絕透露，是否正尋求東亞以外的首個買家。

除了中國商飛民用客機外，中國航發首次參展，聚焦軍用動力、民用動力、燃氣輪機三大市場，攜太行發動機、AES100發動機、「三輕一重」燃氣輪機等多款明星産品亮相，展現中國航發的技術和産品優勢。本屆迪拜航展，是中國國産航空發動機在海外展出譜係最全、內容最豐富、數量最多的一次。

防務裝備方面，翼龍-X無人機1:1模型也首次在境外靜態展出，遠程重載特性引發關注。中航技展臺上，挂載霹靂導彈的殲-10CE、殲-35A、運-20，以及阿聯酋空軍裝備的L-15教練機和多款翼龍、旋戈系列無人機等裝備悉數亮相。阿聯酋空軍「騎士」飛行表演隊駕駛L-15教練機完成特技表演，展現了中國裝備的優異性能。