傳中國放緩空巴交機審批　施壓歐洲加速認證C919

中國與歐盟經貿摩擦持續升溫之際，外媒披露，中國民用航空局近期放緩批准空中巴士（Airbus）飛機交付程序，藉此表達對歐洲監管機構遲遲未核發中國國產客機C919認證的不滿。分析認為，此舉可能進一步加劇中歐之間的經貿與航空產業博弈。



據《彭博》報道，空中巴士今年前五個月僅向中國航空公司交付16架飛機，遠低於去年同期的47架。

報道指出，中國國有飛機製造商中國商飛（COMAC）正積極推動C919客機取得亞洲以外市場認證，其中歐洲市場的審查與認證工作由歐洲航空安全局（EASA）負責。然而，由於相關進程未如中方預期，中國方面被指透過放緩空巴交付程序施加壓力。

C919被視為中國挑戰空巴與波音（Boeing）長期主導全球民航客機市場的重要機型。目前該機型僅在中國境內投入商業營運，中國商飛則希望藉由取得海外監管機構認證，進一步打開國際市場。

2025年11月，中國商飛C919亮相杜拜航展。（視覺中國）

報道指出，一般全新客機型號要獲得海外航空監管機構認可，通常需要經過多年技術審查與測試程序，但中國商飛希望加快相關進度。

空巴此前公布的數據顯示，公司今年第一季商用飛機交付量創下2009年以來同期新低。

對此，空巴曾表示，部分原因是受到一項「行政」問題影響，導致近20架原定交付中國客戶的飛機延後交付。空巴執行長傅里（Guillaume Faury）今年4月曾表示，相關交付問題預計可在6月底前恢復正常，但未進一步說明具體原因。

《彭博》指出，C919目前所使用的發動機與航空電子系統仍高度依賴西方供應鏈技術，其主要競爭對手為空巴A320系列及波音737系列客機。

根據公開資料，C919最多可搭載192名乘客，主攻全球需求最龐大的單通道客機市場。若能成功取得歐洲及其他西方市場認證，中國商飛將有機會向更多海外航空公司銷售該機型。

根據空巴長期市場預測，未來20年間，中國航空市場預計將接收約9570架新飛機，對全球航空製造商具有重要戰略價值，而中國目前是全球第二大航空市場，也是空巴以機隊規模計算的最大客戶市場之一。

針對外界質疑，中國商飛與歐洲航空安全局均未回應媒體置評請求。