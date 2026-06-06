烏拉圭宣佈對華免簽　外交部讚便利往來：利於兩國人民交流與合作

據新華社報道，烏拉圭外交部長盧貝特金（Mario Lubetkin）4日宣佈，將對持普通護照的中國公民實施免簽入境政策。他指，期待免簽政策實行後，愈來愈多的中國遊客來烏拉圭。



對此，外交部發言人毛寧5日回應，中國和烏拉圭提升人員往來便利化水平，有利於兩國人民增進理解，促進交流與合作。



免簽國再擴大 南美國家烏拉圭宣佈對中國公民免簽

烏拉圭外交部長盧貝特金宣佈，將對持普通護照的中國公民實施免簽入境政策。（新華網）

據報道，烏拉圭外交部長盧貝特金4日在首都蒙得維的亞一場活動上宣佈，將對持普通護照的中國公民實施免簽入境政策。盧貝特金表示，相關政策的細節之後會予以公佈。他表示，中國是烏拉圭重要的遊客來源地，期待免簽政策實行後，越來越多的中國遊客可以來到烏拉圭，領略烏拉圭的風土人情。

另據烏拉圭《國家報》報道，烏外交部表示，上述免簽措施系根據烏總統奧爾西（Yamandu Orsi）的指示推動實施，是對中方去年出台的互惠簽證政策的回應。烏方認為，對華實施免簽將大力推動烏旅遊業發展。

針對烏拉圭將對華實施免簽一事，外交部發言人毛寧5日在例行記者會上表示，中國和烏拉圭提升人員往來便利化水平，有利於兩國人民增進理解、促進交流與合作。

外交部發言人毛寧表示，南美國家烏拉圭對中國公民免簽，有利於兩國促進交流與合作。（外交部）

烏拉圭地處南美洲東南部，位於烏拉圭河與拉普拉塔河的東岸，北鄰巴西，西界阿根廷，東南瀕大西洋。烏拉圭歷來重視發展旅遊業，埃斯特角和首都蒙得維的亞是其主要旅遊目的地。

自2025年6月1日起，中方率先對包括烏拉圭在內的南美五國試行單方面免簽政策。今年2月，烏拉圭總統奧爾西訪華，期間與國家主席習近平會面，雙方就深化雙邊關係達成重要共識。

烏拉圭首都蒙特維多城市風光。（新華社）

蒙特維多的城市風光。（新華社）

今年以來，中國護照的「含金量」持續提升。土耳其決定自1月2日起，對持普通護照的中華人民共和國公民施行旅遊和過境免簽待遇，在任何180天內累計停留時間最多為90天；巴西自5月11日起對持普通護照的中國公民實施免簽入境政策，單次停留最長可達30天；俄羅斯也在5月20日宣布，延長對中國公民的免簽制度。

國家移民管理局公布的數據顯示，目前，持用中國護照可以免簽或者落地簽進入全球近100個國家和地區。