第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」出塢　轉入碼頭建造調試階段

第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」今日（20日）正式出塢，按計劃，將全面轉入碼頭建造調試階段，為後續5月底的試航做準備。



據央視報道，「愛達·花城號」總噸位超過14萬噸，總長341米、寬37.2米，全船共有2130個房間，能容納5200多名乘客。自3月14日完成塢內注水，順利起浮起，「愛達·花城號」進入為期7天的出塢工作，陸續完成了傾斜試驗、救生艇脫鉤及巡遊試驗等多項測試驗證工作，進展順利，擬今日下午開始出塢。

中船集團外高橋造船郵輪項目部副部長張強表示，選擇出塢時間點的最主要因素，還是根據潮水。選擇最高潮位，而且是一個平潮位，潮水不再變化了，這個時候水流是最穩定的，確保整個船的安全。

「愛達·花城號」進入為期7天的出塢工作，陸續完成了傾斜試驗、救生艇脫鉤及巡遊試驗等多項測試驗證工作，進展順利。（央視新聞）

據浦東海事局指揮中心副主任郭中華表示，「愛達·花城號」會在9艘拖輪的協助下，由2號船塢移泊至船廠碼頭的4號泊位。郵輪抵達碼頭後，將通過「智慧海事」系統劃定安全作業區域，持續跟蹤船舶動態。

工作人員告訴介紹，如此一艘長341米的巨輪若要順利從船塢拖出，並在海上掉個頭，再停泊到預定碼頭，是一件非常難的事，需要多方共同配合完成。工作人員不僅要指揮拖輪進行拖帶出塢作業，還通過劃定臨時交通管制區、海巡艇開展警戒疏導、無人機進行全域巡查等方式，來避免其他航行船隻與郵輪碰撞的事故發生。

當局會確保水域治安秩序平穩可控。（央視新聞）

工作人員又指出，由於郵輪靠泊的碼頭附近的航道船舶流量較高，大型郵輪「身材」又高又壯，所以還需要24小時對郵輪附近的水域進行動態觀測。對此，長江航運公安局上海分局寶山派出所民警婁月江表示，會為郵輪設立電子警戒區，對過往船舶的信息和航行動態進行智能分析，實時預警。同時加強對郵輪周邊水域的巡防頻次和力度，確保水域治安秩序平穩可控。