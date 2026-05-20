第二艘國產大郵輪「愛達·花城號」　11月廣州南沙啟航將來港跨年

據央視報道，第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」正式公布將於11月22日從廣州南沙國際郵輪母港開啟首航。首航季航線將於5月20日起正式開售。



此次開售的首航季航線覆蓋2026年11月22日至2027年1月2日，共推出6個短、中、長相結合的國際郵輪航次，兼顧短途休閒與中長線深度探索。首航航線將從廣州出發開啟6天5晚前往中國香港、越南順化（真美）的旅程。

除常規航線外，「愛達·花城號」還將推出9天8晚的「南洋風情線」航次，以及3晚4天的香港跨年航次。此外，「愛達·花城號」將首次開啟17天16晚的東南亞六國「海絲發現之旅」，帶領賓客造訪新加坡、馬來西亞、文萊、菲律賓、印尼和越南。

愛達·花城號與愛達·魔都號相遇。（央視新聞）

「愛達·花城號」全長341米，總噸位達14.19萬噸，擁有2130間豪華客房和套房，滿載可容納5232名賓客。今年3月「愛達·花城號」完成塢內注水，順利起浮起；3月20日正式出塢。

作為首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」的姐妹船，「愛達·花城號」在空間設計、智能科技與郵輪體驗上進行了全面升級，致力於為國內外賓客打造「更秀美、更科技、更中國」的海上文化探索之旅。