反制日菲海域劃界談判　北京宣布在台東部海域海上交通專項執法

日本與菲律賓5月底宣布啟動海域劃界談判，北京反彈激烈，中國大陸海警岱山艦編隊6月1日在台灣島東部海域依法展開執法巡查後，6月6日，中國大陸交通運輸部組織，開展「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」。



新華社報道，6月6日，交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局開展台灣島東部海域海上交通專項執法行動，全面履行中國海上行政執法管轄權，增強深遠海巡航執法和重點水域交通管控能力，保障海上交通安全，維護國家權益。

新華社稱，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動中國台灣島以東海域劃界談判、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。

圖為此前福建海事局巡航畫面。（東南網）

據此前報道，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）5月28日訪問日本期間，日菲發表聯合聲明宣布正式啟動「專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判」，範圍和台灣東部海域重疊。台灣官方5月31日發新聞稿予以「肯定」，更稱期待三方共同對區域和平穩定及維護海洋生態做出具體貢獻。

國台辦發言人朱鳳蓮6月3日對此事回應，指出日菲擬劃界海域位於台灣以東「劃界談判」嚴重侵害中國海洋權益、嚴重違反國際法，完全非法無效。

她指出，大陸海警部門在相關海域依法開展執法巡查、維護海上作業秩序與保障兩岸漁民安全是正常履職，並呼籲兩岸同胞同屬中華民族，應站穩民族立場，共同維護中華民族的整體利益。

因應日菲談判海域延伸到台灣東方至東南方外海，大連海事大學法學院教授張晏瑲6月3日於《中國日報》（China Daily）發表評論文章，批評相關談判「缺乏法律依據」，並提出多項質疑。

日菲啟動海域劃界談判 內地學者：缺乏法律依據且存4大風險

大連海事大學法學院教授張晏瑲6月3日於《中國日報》（China Daily）發表評論文章，批評日菲海洋劃界相關談判「缺乏法律依據」，並提出多項質疑。(網上圖片)

張晏瑲指，日本正藉與美國的同盟關係擴大其在西太平洋的海上影響力，而菲律賓則希望透過引入外部力量，在具爭議的海洋區域（南海）中取得更有利位置。他稱，這項挑釁性舉動侵犯了中國合法的海洋權益，違反了《聯合國海洋法公約》和國際關係基本準則。此次日菲談判，標誌着兩國海上安全聯盟的深化和地緣政治協調的升級。

他認為，日菲兩國透過談判和處置中國管轄下的海域，試圖削弱中國的海洋權益。此舉與西太平洋更廣泛的地緣政治格局密切相關，並構成重大風險。