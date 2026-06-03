日菲啟動海域劃界談判　內地學者：缺乏法律依據且存4大風險

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）5月28日訪問日本期間，日菲發表聯合聲明宣布正式啟動日菲間專屬經濟區和大陸架的劃界談判。因應日菲談判海域延伸到台灣東方至東南方外海，大連海事大學法學院教授張晏瑲6月3日於《中國日報》（China Daily）發表評論文章，批評相關談判「缺乏法律依據」，並提出多項質疑。



張晏瑲指，日本正藉與美國的同盟關係擴大其在西太平洋的海上影響力，而菲律賓則希望透過引入外部力量，在具爭議的海洋區域（南海）中取得更有利位置。他稱，這項挑釁性舉動侵犯了中國合法的海洋權益，違反了《聯合國海洋法公約》和國際關係基本準則。此次日菲談判，標誌着兩國海上安全聯盟的深化和地緣政治協調的升級。

他認為，日菲兩國透過談判和處置中國管轄下的海域，試圖削弱中國的海洋權益。此舉與西太平洋更廣泛的地緣政治格局密切相關，並構成重大風險。

他解釋，首先是這威脅到中國的海洋權益。他說，一旦日菲達成劃界協議，雙方或會就漁業、能源開發及科研活動等進行權利劃分，並形成實際運作安排。中方觀點認為，這將迫使中國處於被動地位，大幅增加未來維護權利的成本。這還將破壞中國長期以來在這些傳統海域進行海洋管理、資源開發和永續利用的合法做法。

高市早苗設宴接待小馬可斯（影片截圖）

第二，此舉加劇了台灣海峽的地緣政治緊張局勢。他認為，透過聚焦中國台灣島以東的海域，日本和菲律賓正在推動台灣問題的「國際化」，破壞中國統一進程。

第三，這會危及區域海洋治理。他指，如果國際社會容忍日本和菲律賓這種暗中進行的海洋劃界，將開創一個「危險先例」。其他國家可能會效仿，形成小集團，私下劃分重疊的海洋領域。

第四，這將為外部勢力干涉地區事務留下空間。他提到，日本與菲律賓同屬美國盟友，美國可能會利用這一事態發展，加大在台灣以東的巡邏力度，並與日本和菲律賓建立正式的三邊海上協調機制，以進一步壓縮中國在西太平洋的戰略空間。

他指，中國有充分的法律依據拒絕這些非法的談判。在國內層面，《領海及毗連區法》及《專屬經濟區及大陸架法》明確規定，台灣是中國領土不可分割的一部分，所有鄰近海域均屬中國管轄。

大連海事大學法學院教授張晏瑲6月3日於《中國日報》（China Daily）發表評論文章，批評日菲海洋劃界相關談判「缺乏法律依據」，並提出多項質疑。(網上圖片)

在國際層面，中國對專屬經濟區享有完全主權權利，並對海域的大陸棚勘探、開發和治理享有固有管轄權。未經中國批准，任何第三國均無權進行私人海洋劃界、資源分配或管轄權劃分談判。

最後，他重申日本和菲律賓這次將中國排除在外，任意安排台灣海峽以東海域事務，企圖分裂中國的領土和海洋主權。他批評有關行徑越過了一個中國原則的紅線，中國絕不容忍這種對其核心國家利益的侵犯。