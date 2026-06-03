日菲台島以東擅自劃界　台灣當局「遲鈍怯懦」唯有中國出手

今年5月28日，菲律賓總統訪日期間，日菲兩國發布聯合聲明，聲稱正式啟動日菲之間所謂「專屬經濟區」和大陸架的「劃界談判」，對此中國外交部發言人毛寧在5月29日的外交部例行記者會上表示：日、菲宣布的擬劃界海域位於中國台灣島以東。根據中國國內法和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，中國在該海域擁有專屬經濟區和大陸架。



日、菲擅自啟動所謂海域劃界談判，嚴重侵害中方海洋權益，嚴重違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法和國際關係基本準則，中方對此強烈不滿，堅決反對，已分別向日、菲提出嚴正交涉。中方鄭重聲明，日、菲所謂「劃界談判」完全非法無效，不會對中方在台灣島以東海域的權利主張及行使自身合法權利造成任何影響。中方敦促日、菲立即停止任何侵害中方海洋權益的行動，以實際行動維護地區和平穩定。

隨後中國海警局新聞發言人姜略表示，6月1日，中國海警岱山艦編隊位中國台灣島以東海域依法展開執法巡查。這是針對日菲擅自宣布啟動中國台灣島以東海域所謂「劃界談判」、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益所採取的必要行動。這是中國海警首次公開在台灣島以東海域獨立執行執法巡查任務，也是對日菲兩國試圖侵害中國主權權益非法行動的明確回應。

海洋專家楊霄也在接受採訪時表示，根據《中華人民共和國專屬經濟區和大陸架法》以及相關國際法，中國可基於台灣島及其附屬島嶼向東主張200海里（約370公里）專屬經濟區和大陸架，並潛在擁有200海里外大陸架權益，日菲所謂擅自「劃界」與此行程大範圍主張重疊，嚴重侵犯了中國領土主權和海洋權益。

中國海警台灣島以東執法巡查。（央視新聞）

然而就是這樣一則日菲兩國擅自勾結「瓜分」台島以東海域管轄權的所謂「劃界談判」，作為某種程度上的「當事方」，台灣當局出於某種「傳統藝能」的反應，也再次讓人毫不意外：5月31日，台當局外事主管部門竟然表示，日菲兩國啟動所謂「劃界談判」，是「通過和平對話」，遵循所謂「國際法規範」解決海事問題，與台灣當局「一貫立場一致」，台外事部門對此「予以肯定」，還表示期待三方共同對所謂「區域和平穩定」和「維護海洋生態」做出「具體貢獻」。

台當局「傳統藝能」的另一部分，則在中國海警局宣布在台島以東展開執法巡查之後顯示出來：台當局「海洋委員會」和「海巡署」立即發表聲明，將其稱為「單方面政治操作」，「嚴正譴責」大陸方面「背離現實」，海巡署還派出了巡防艦以「強力驅逐、監控」大陸海警船。

2026年6月2日，中國外交部發言人毛寧抨擊民進黨當局為了謀求政治私利，不惜出賣中華民族整體利益，數典忘祖、毫無底線。（中國外交部）

而這一系列事件也引發了島內輿論的關注，有台媒表示，台當局此事顯然是「自失立場」，才引發大陸方面下場介入，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授、軍政專家揭仲表示，台當局本該對台島東部的專屬經濟海域有管轄權主張，應當與日、菲交涉，「該捍衛權益的動作」必須去做。

還有報道表示，賴清德當局針對此事反應堪稱「遲鈍」和「怯懦」，才給了大陸在台島以東實施實際管治權的機會，據此炮轟賴清德「平時最喜歡強調所謂獨立」，但在今天海洋權益可能遭到日菲兩國「瓜分」的情況下，賴當局「注意到了嗎」？台灣漁民在家門口的權益，恐怕已經無法靠台當局自己維護了。

面對島內輿論的質疑和抨擊，台當局不得不對此進行一定回應，6月2日上午，台當局外事主管部門在記者會上表態「滅火」，稱考慮日菲談判「劃界海域」與台島以東經濟海域「高度重疊」，將向日菲「表達」應在過程中考慮這一事實，不應排除或損及「台灣的權益與利益」，呼籲日菲就此「與台灣協商」雲雲。

本文獲《觀察者網》授權轉載

