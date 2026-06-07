美媒：特朗普表示隨時與賴清德就140億美元軍售案通話
撰文：盧詩文
出版：更新：
根據美媒《華盛頓郵報》報道，當地時間6月5日，美國總統特朗普（Donald Trump）在空軍一號上受訪，被問到是否已對140億美元對台軍售做出決定時，他回應「我們對此正在考慮中」，隨後媒體追問是否仍計劃與賴清德談軍售時，特朗普則說「我隨時都可以跟他談（I'll always talk to him）」。
或將成為1979年台美斷交以來雙方第二次通話
美國總統特朗普5月中旬與國家主席習近平會晤後，將對台軍售視為美國印太政策中的一項「談判籌碼」，引發外界高度關注，而中方也不斷公開施壓，強調堅決反對美台開展任何形式的官方往來。
台灣方面，據《聯合報》報道，賴清德6月6日出席公開活動時，被媒體追問是否已與特朗普通話，他僅以「謝謝」二字低調回應。
值注意的是，自1979年華盛頓與台北斷交、與北京建交以來，台美領導人僅在2016年有過一次簡短通話。當時贏得大選的特朗普接聽了時任台灣的總統蔡英文的祝賀電話，此舉曾引發北京的強烈抗議。
同時，據《ETtoday新聞雲》報道，中國駐美大使館本週向美聯社發佈聲明，警告這類通話恐破壞美中微妙關係的進展，敦促美國政府「極度謹慎處理台灣問題」，避免向台灣發出錯誤訊號。
此前魯比奧重申對台政策未變 軍售案仍待特朗普拍板
針對外界關注總額約140億美元的對台軍售案進度，美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）曾表示，美方因應伊朗戰事影響，暫緩推動相關軍售。
不過美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）日前重申，雖然中國持續對軍售案表達反對，但這並非影響白宮決策的因素。至於軍售何時執行、如何推動，仍須由總統依據整體情勢進行評估與決定。
魯比奧進一步說明，美方去年12月已批准向台灣出售價值111億美元的武器，但140億美元的軍售案則仍在審查中。