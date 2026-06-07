美媒：特朗普表示隨時與賴清德就140億美元軍售案通話

根據美媒《華盛頓郵報》報道，當地時間6月5日，美國總統特朗普（Donald Trump）在空軍一號上受訪，被問到是否已對140億美元對台軍售做出決定時，他回應「我們對此正在考慮中」，隨後媒體追問是否仍計劃與賴清德談軍售時，特朗普則說「我隨時都可以跟他談（I'll always talk to him）」。



2026年6月5日，美國總統特朗普在馬裡蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往威斯康辛州歐克萊爾，並向人群揮手致意。（Reuters）

或將成為1979年台美斷交以來雙方第二次通話

美國總統特朗普5月中旬與國家主席習近平會晤後，將對台軍售視為美國印太政策中的一項「談判籌碼」，引發外界高度關注，而中方也不斷公開施壓，強調堅決反對美台開展任何形式的官方往來。

台灣方面，據《聯合報》報道，賴清德6月6日出席公開活動時，被媒體追問是否已與特朗普通話，他僅以「謝謝」二字低調回應。

賴清德，圖為5月20日賴清德發表執政兩周年談話。（台灣總統府提供）

值注意的是，自1979年華盛頓與台北斷交、與北京建交以來，台美領導人僅在2016年有過一次簡短通話。當時贏得大選的特朗普接聽了時任台灣的總統蔡英文的祝賀電話，此舉曾引發北京的強烈抗議。

同時，據《ETtoday新聞雲》報道，中國駐美大使館本週向美聯社發佈聲明，警告這類通話恐破壞美中微妙關係的進展，敦促美國政府「極度謹慎處理台灣問題」，避免向台灣發出錯誤訊號。

此前魯比奧重申對台政策未變 軍售案仍待特朗普拍板

針對外界關注總額約140億美元的對台軍售案進度，美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）曾表示，美方因應伊朗戰事影響，暫緩推動相關軍售。

不過美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）日前重申，雖然中國持續對軍售案表達反對，但這並非影響白宮決策的因素。至於軍售何時執行、如何推動，仍須由總統依據整體情勢進行評估與決定。

2026年5月19日，美國華盛頓，海軍代理部長曹洪（Hung Cao，又譯高雄）在國會舉行的參議院軍事委員會聽證會上發表講話。（Reuters）

魯比奧進一步說明，美方去年12月已批准向台灣出售價值111億美元的武器，但140億美元的軍售案則仍在審查中。