習特會後賴清德稱沒有「台獨」問題　外交部：此番表演欲蓋彌彰

賴清德在「習特會」後發文表示要「捍衛中華民國現狀」，又稱沒有「台獨」問題。中國大陸外交部發言人郭嘉昆18日（周一）回應指，賴清德此番表演欲蓋彌彰，再次暴露其頑固堅持推行「台獨」分裂的本質和意圖。



郭嘉昆表示，世界上只有一個中國，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。

郭嘉昆強調，大陸和台灣同屬一個中國，這是台海真正的現狀。賴清德當局不斷勾連外部勢力謀「獨」挑釁，企圖推動台灣問題國際化，是台海現狀的最大破壞者，是台海和平穩定的最大亂源。「台獨」與台海和平水火不容，反對「台獨」是堅持一個中國原則的應有之義，「倚外謀獨」，「以武謀獨」，最終只是癡心妄想。

美國總統特朗普訪華後接受霍士新聞（Fox News）主持人拜爾（Bret Baier）採訪時表示，「不想有人走向獨立」，被視為對台灣發出的警告，他稱美方不願遠赴9500英里（約1.5萬公里）去打仗。