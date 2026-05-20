賴清德談若與特朗普對話：希望對美軍購持續進行

賴清德今（20）日主持執政兩周年記者會，被問及若有機會與美國總統特朗普直接對話，將向對方表達什麼時，賴清德提出4點回應，包括強調台灣維持台海現狀、指中國才是區域和平穩定的破壞者，並表明希望對美軍事採購持續進行。



美媒《華爾街日報》記者在記者會上提問，習特會後，特朗普在空軍一號受訪時表示，想與「現在治理台灣的人」談談，外界有解讀認為特朗普可能有意與賴清德直接對話。記者詢問，若兩人直接通話，賴清德會向特朗普說什麼。

賴清德回應表示，台灣與美國的溝通管道向來暢通，但若有機會直接對話，「我有責任說出台灣社會的心聲」。

賴清德首先表示，台海和平的穩定是世界安全繁榮必要元素，台灣政府不卑不亢、維持現狀，台灣是維持台海和平穩定守護者。其次，賴清德將矛頭指向北京，稱「中國才是台海和平穩定的破壞者，中國持續在東海、南海擴軍，軍演甚至擴及到西太平洋，引起印太區域緊張情勢升高」。

2月11日，賴清德主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（台灣總統府）

談及安全與軍事合作層面時，賴清德表示，台灣因應安全威脅持續提升防衛能力，並希望美方持續支持。「台灣有感於威脅日益嚴重，所以增加國防預算，我們相信只有實力可以帶來和平，國防力量提升、對美軍事採購，是維持台灣安全之外，也維護台海和平的必要手段，希望這項軍購持續進行」。

在主權議題方面，賴清德表示，「中華民國台灣是主權獨立國家，沒有任何一人或國家有權力併吞台灣，台灣人民追求民主自由的生活，民主自由不該被視為挑釁」。賴清德並表示，期待台灣與美國及其他民主國家共同合作，促進台海和平穩定與區域安全。

賴清德當天稍早在執政兩周年談話中表示，「維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標」，並稱台灣願意在對等、尊嚴原則下與中國展開健康有序交流，但拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。