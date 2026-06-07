渦槳支線客機「新舟700」試飛曝光　疑換裝國產AEP400引擎

近日，網上流傳一段渦槳支線客機「新舟700」的試飛影片，引發航空迷的高度關注。該機原定採用加拿大普惠的PW150引擎，卻在2020年首飛前夕遭加拿大政府的技術斷供，導致量產與試飛進度陷入停滯。此次試飛影片流出，不少航空迷普遍認為該機已成功換裝國產AEP400引擎。



新舟700是中國航空工業集團屬下西安飛機工業（集團）研製的渦槳支線客機，其定位是86座支線客機，主打短途航線，最大航程2700公里。原採用加拿大普惠的PW150渦輪螺旋槳引擎，推力輸出可達3780－4600千瓦（kW），但在2020年首飛前夕，加拿大政府拒絕向普惠公司發出向中國出口PW150的許可證，首飛被迫延宕。

網傳一段渦槳支線客機「新舟700」的試飛影片。（影片截圖）

PW150C引擎斷供後，當時的國產引擎僅有「渦槳6」能適配，雖然可靠性高、壽命長，但油耗、噪音、排放均未達到民航要求。

2020年，中國航發湖南動研所研發的AEP400核心機測試成功，突破高溫渦輪、高壓壓氣機、FADEC等關鍵技術。AEP400是中國自主研發的先進渦槳引擎，其最大功率4000-4200千瓦（kW），適配90座級支線渦槳客機、運-30中型運輸機、大型水上飛機、預警機。

網傳一段渦槳支線客機「新舟700」的試飛影片。（影片截圖）

2022年，由中國商飛公司主辦期刊《大飛機》在第8期一篇文章中提到，新舟700客機已經在2022年4月低調完成首飛。惟隨後幾年，西飛、中航工業、中國商飛並無發表新舟700試飛相片，也從未談及試飛進度。

當時有內媒猜測，新舟700原型機或安裝了「渦槳6」系列中的最新型號渦槳6E完成首次試飛，但因耗油率不理想，不適合作為量產時配備的引擎。

直至2025年10月20日，中航機載官網發表一段產品宣傳片，短暫出現了一架疑似裝上AEP400引擎的新舟700在地面高速滑跑的畫面，內媒普遍推測，新舟700很快會完成首次試飛。