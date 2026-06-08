49歲山東漢香港赴舟山貨船上離奇失蹤　證件留房內　女兒網上求助

近期，山東青島的王女士在社交平台發帖求助，指其擔任貨船大廚的父親王錫得，在6月6日凌晨於一艘由香港開往浙江舟山的貨船上突然失蹤，至今仍下落不明。目前，廣東汕尾海事局已接報並在附近海域展開搜救。



身份證和銀行卡仍在房間

據《極目新聞》報道，王女士介紹，涉事船舶代碼為「538012569」。該船於6月5日晚上11時57分由香港出發，原定計劃於6月8日上午9時30分抵達浙江舟山。

她父親名叫王錫得，今年49歲，身高173厘米，中等身材，是短寸頭髮型，成為海員有8年左右，早前經山東煙台一間公司派遣至涉事貨船工作，與船上其他船員互不相識。

王錫得今年49歲，成為海員有8年左右。6月6日凌晨時分，同船船員發現王錫得不知所終。（極目新聞）

6月6日凌晨時分，同船船員發現王錫得不知所終，眾人在船上四處搜尋無果後，於當日早上向海事部門報案。

王女士提供的她與該公司相關負責人的通話錄音中，該負責人表示，船上僅駕駛台及艙內控制室有監控，生活區等其他區域沒有。最後一次有人見到她父親，是在6月5日晚9時許，此外她父親的身份證和銀行卡還留在房間內。

涉事船隻曾減速兩小時 汕尾海事部門正在進行搜救

值得注意的是，6月6日早上7時50分左右，船隻減速，直到上午10時30分左右加速前進。目前已接近浙江附近海域。汕尾海事局的工作人員表示，已於6日上午8時許接到關於此事的報警，暫時不清楚王錫得失聯的地點，目前已組織協調附近的船舶協助搜尋。