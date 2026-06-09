膳魔師內地回收400萬件燜燒罐　美國指3人被彈出瓶塞擊中永久失明

因產品瓶塞存在彈出風險，近日，德國真空保溫品牌膳魔師（Thermos）在中美等多國召回食物罐等產品，其中在中國內地召回近400萬件高真空不鏽鋼燜燒罐，製造年份為2011年至2023年。



膳魔師早前在美國共召回約810萬個食品罐和飲料瓶，其中包括本次在內地回收的同型號燜燒罐。美國消費品安全委員會披露，有三名消費者因眼睛被彈出的瓶塞擊中而導致永久喪失視力。



膳魔師高真空不鏽鋼燜燒罐SK3000（左）、SK3020（右）。（美國消費品安全委員會 (United States Consumer Product Safety Commission)

膳魔師高真空不鏽鋼燜燒罐SK3000（左）、SK3020（右）。（《北京日報》)

5月29日，國家市場監管總局官網公告指，日前，膳魔師（中國）家庭製品有限公司按照《消費品召回管理暫行規定》的要求，主動向國家市場監督管理總局和江蘇省市場監督管理局報告了召回計劃，將自即日起，召回2011年至2023年期間製造的部分SK3000、SK3020型高真空不鏽鋼燜燒罐，涉及數量為3995415件。

公告指，本次召回範圍內的SK3000型、SK3020型高真空不鏽鋼燜燒罐，如消費者長時間在保溫食物罐中存放易腐食品或飲料，打開時密封塞可能會有彈出風險，對使用者造成撞擊傷害。

公告指，膳魔師中國將為受召回影響的消費者免費更換一件全新具有洩壓閥的密封塞，以消除安全隱患，本次更換洩壓閥密封塞所產生的運費，全部由膳魔師中國承擔。

美國消費品安全委員會：3人被彈出瓶塞擊中永久失明

另據美國消費品安全委員會4月30日發佈的公告，膳魔師在美國共召回約810萬個食品罐和飲料瓶，其中包括SK3000型、SK3020型高真空不鏽鋼燜燒罐。

美國消費品安全委員會也透露，膳魔師已收到27宗消費者報告，稱瓶塞在打開時強行彈出，使用者被瓶塞撞擊導致包括撕裂傷等傷勢。三名消費者在眼睛被擊中後永久性視力喪失。